La Fiorentina starebbe manifestando un certo interesse per Nicolò Fagioli e potrebbe valutare il suo ingaggio già in questa sessione di Calciomercato. Fuori dai piani sportivi futuri della Juventus, il giocatore bianconero potrebbe invece diventare un ottimo rinforzo per la rosa a disposizione di Raffaele Palladino. Tuttavia, i 25/30 milioni di euro che la società bianconera chiede per il cartellino del giocatore potrebbero diventare un ostacolo quasi insormontabile per la Fiorentina, con la Juventus speranzosa sulla possibilità di cedere il giocatore in Saudi Pro League.

Condizione che creerebbe un'ottima plusvalenza.

Per Fagioli solo 12 minuti di gioco nelle ultime quattro partite

Questa sessione di calciomercato potrebbe rivelarsi molto impegnativa per Cristiano Giuntoli. Infatti, il Football Director bianconero è chiamato a sfoltire la rosa a disposizione di Thiago Motta, garantendo alla società piemontese la liquidità necessaria per gli eventuali colpi di mercato in entrata. Tra i giocatori che per vari motivi sono ritenuti sacrificabili dalla Juventus, ci sarebbe anche Fagioli. L’azzurro, considerato all’inizio della stagione tra i centrocampisti che si sarebbero giocati il posto da titolare nelle gerarchie di Thiago Motta, nelle ultime partite è finito molto spesso in panchina, racimolando solo 12 minuti di gioco nelle ultime quattro partite.

La cessione di Fagioli garantirebbe un'ottima plusvalenza

A quasi 24 anni, Fagioli potrebbe cominciare una nuova avventura sportiva tra le file della Fiorentina dove prenderebbe il posto di Edoardo Bove. Con l’ex romanista destinato per motivi di salute a giocare lontano dalla Serie A, la società viola potrebbe affidare le chiavi del centrocampo di Palladino al regista azzurro, sperando di riuscire a rivitalizzare il giocatore così come successo per Moise Kean.

Tuttavia, a complicare i piani del club toscano ci sarebbe la richiesta economica da 25/30 milioni di euro che la Juventus vuole per il cartellino del giocatore. Soldi che genererebbero un ottima plusvalenza da investire nel mercato. Cifra però troppo alta per la Fiorentina, la quale potrebbe aspettare la fine dell’attuale campagna acquisti per chiedere un’eventuale prestito fino al termine della stagione.

Per Fagioli potrebbero aprirsi le porte della Saudi Pro League

Sul centrocampista azzurro non ci sarebbe solo la Fiorentina. Infatti, l’ingaggio e le alte pretese economiche della Juventus non sarebbero un problema per i club di Saudi Pro League. Resta da capire però l’effettiva volontà del giocatore nel voler sposare l’eventuale pista araba che nonostante l’elevata attrattiva economica, resta sempre un campionato inferiore a quelli europei, con il rischio per Fagioli di perdere anche la maglia della nazionale azzurra.