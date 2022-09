In questa pausa della nazionale si è parlato molto anche di mercato e delle possibili operazioni che potrebbero verificarsi a gennaio. In particolare si è parlato di un possibile interessamento dell'Arsenal per Dusan Vlahovic. Ma il giornalista ed esperto di mercato Fabrizio Romano ha sottolineato che DV9 è concentrato solo sulla Juventus: "Le storie su Dušan Vlahović e i collegamenti alla mossa dell'Arsenal per gennaio sono stati descritti come fuori luogo da fonti di entrambe le parti", ha scritto il giornalista su Twitter. Inoltre, Fabrizio Romano ha sottolineato che DV9 è totalmente concentrato sulla Juventus: "Vlahovic è solo concentrato sulla Juventus e l'Arsenal è molto contento dei suoi attaccanti".

Stories on Dušan Vlahović and links to Arsenal move for January have been described as wide of mark by sources on both sides. ⛔️ #AFC



Vlahović, only focused on Juventus and Arsenal currently very happy with their strikers. pic.twitter.com/M6wJutp1nu — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 25, 2022

Il punto su Vlahovic

Dusan Vlahovic, in questo momento, è al centro di diversi dibattiti, poiché in questo momento DV9 fa fatica ad entrare nel vivo della manovra della Juventus. Il bomber serbo riceve pochi palloni e per questo motivo non riesce a trovare la via del gol. Ma Dusan Vlahovic è uno dei patrimoni della Juventus e adesso Massimiliano Allegri sta già cercando una soluzione per assistere al meglio il suo attaccante.

Negli ultimi giorni, però, si è parlato di un interessamento dell'Arsenal per Vlahovic. Ma il giornalista Fabrizio Romano ha smentito l'interesse dei Gunners per DAV9. Inoltre lo stesso giocatore sarebbe concetrato solo ed esclusivamente sulla Juventus. Adesso Vlahovic è in nazionale e nei prossimi giorni tornerà alla Continassa per preparare i prossimi impegni con la Juventus.

Allegri pensa a Milik

La Juventus, nei prossimi giorni, inizierà a preparare la gara contro il Bologna. Per questo match Massimiliano Allegri conta di recuperare alcuni degli infortunati. In particolare la speranza è quella di avere a disposizione Manuel Locatelli, Adrien Rabiot e Alex Sandro. Infatti, tutti e tre dovrebbero tornare a disposizione di Massimiliano Allegri poi resterà da capire se potranno essere titolari oppure no.

Ma quasi certamente uno tra Rabiot e Locatelli sarà in campo primo minuto poi ne Fabio Miretti è alle prese con un trauma distorsivo alla caviglia. In ogni caso le varie valutazioni in vista della gara contro il Bologna verranno fatte solo quando il gruppo sarà al completo e quando al JTC torneranno i nazionali. In ogni caso Massimiliano Allegri per risolvere il problema legato alla stabilità dell'attacco sta pensando di affiancare Arek Milik a Dusan Vlahovic. La buona notizia per la Juventus riguarda anche io rientro di Juan Cuadrado che contro il Monza eda squalificato. Tra i titolari, inoltre, si dovrebbe rivedere anche Wojciech Szczesny. Il portiere polacco si è ripreso dopo l'infortunio accusato contro lo Spezia.