La Juventus è tenuta a risolvere i problemi legati alle negative prestazioni delle ultime partite e a fare chiarezza sul futuro di Massimiliano Allegri. Il tecnico dovrebbe essere confermato anche, secondo le ultime indiscrezioni, avrebbe avuto delle discussioni con Angel Di Maria. Per quanto riguarda la programmazione del mercato, i bianconeri sarebbero sulle tracce di Sergej Milinkovic Savic per giugno mentre l'Arsenal monitorerebbe Fabio Miretti e Dusan Vlahovic.

I motivi dell'agitazione di Angel Di Maria

Il motivo della presunta discussione tra Di Maria e Allegri sarebbe legata al modo in cui il tecnico ha gestito l'infortunio dell'argentino.

Quest'ultimo uscito anzitempo dalla sfida vinta contro il Sassuolo avrebbe voluto più tempo per recuperare dal problema muscolare. Il coach livornese, invece, ne ha accelerato il rientro chiamandolo in casa nella sfida vinta per 2-0 contro lo Spezia. Tale scelta avrebbe innervosito il fantasista che ha poi, nell'ultima partita contro il Monza, chiaramente espresso la sua frustrazione reagendo in malo modo alla marcatura di Armando Izzo. Un gesto, dunque, che potrebbe essere collegato ad una situazione di nervosismo per i risultati in campo e per un rapporto con il tecnico che stenta a decollare.

Milinkovic-Savic per potenziare il centrocampo

La Juventus sarebbe poi molto attenta alle occasioni che potrebbero arrivare dal mercato.

Il nome per il prossimo giugno sarebbe quello di Sergej Milinkovic-Savic. Il serbo ha il contratto in scadenza nel 2024 e potrebbe rinnovare con la Lazio. I bianconeri avrebbero studiato la formula perché potrebbero intensificare i contatti nel prossimo inverno se il ragazzo non dovesse rinnovare con i biancocelesti. Qualora dovesse avvenire il prolungamento con il club di Lotito, si potrebbe inserire una clausola da circa 50 milioni di euro che i torinesi potrebbero pagare se dovessero mettere a segno delle cessioni (Alex Sandro, Luca Pellegrini e Arthur).

I Gunners vorrebbero Miretti e Dusan Vlahovic

L'Arsenal avrebbe messo gli occhi su due oggetti pregiati della Juventus. Si tratterebbe di Fabio Miretti e Dusan Vlahovic. Il centrocampista si sta mettendo in mostra nello scacchiere tattico di Massimiliano Allegri mentre l'attaccante sta avendo delle difficoltà in zona gol nonostante un buon inizio.

I Gunners potrebbero, in estate, mettere sul piatto un'offerta da circa 120 milioni di euro per convincere il club bianconero a fare cassa. I dirigenti, però, non sarebbe molto propensi alla cessione di profili che potrebbero essere futuribili e soprattutto al centro del nuovo progetto.