Nonostante le difficoltà che la Juventus sta riscontrando in questa prima parte della stagione, la società bianconera ha deciso di confermare la fiducia a mister Massimiliano Allegri almeno fino alla pausa del mondiale.

Il tecnico livornese ha un contratto col club torinese fino al 30 giugno 2025, ma qualora non dovesse vincere nessun trofeo in questa stagione, la sua conferma potrebbe non essere così certa per la stagione 2023-2024. Alcune recenti indiscrezioni affermano che la società bianconera, in tal caso, potrebbe valutare l'ingaggio di un tecnico di esperienza, il quale sappia ricostruire un progetto sportivo che nelle ultime stagioni ha avuto diverse problematiche.

Da Zinedine Zidane a Thomas Tuchel, fino ad Antonio Conte, sono tanti i nomi accostati alla società bianconera. Se i primi due sono attualmente senza panchina, invece l'ex tecnico bianconero in questo momento è al lavoro al Tottenham, anche se ha un contratto in scadenza fra nove mesi, che per ora non pare vicino al rinnovo.

Juventus, le possibili operazioni in entrata se dovesse tornare Conte nell'estate 2023

Secondo alcune delle ultime indiscrezioni di mercato la Juventus dalla stagione 2023-2024 potrebbe affidarsi ad Antonio Conte come nuovo tecnico, qualora non dovesse rinnovare con il Tottenham entro giugno.

Per lui sarebbe un ritorno in bianconero, dopo i tre scudetti consecutivi vinti fra il 2012 e il 2014, prima di lasciare Torino ed essere sostituito da Massimiliano Allegri.

Nel caso in cui l'allenatore pugliese dovesse ritornare la Juventus potrebbe giocare con il 3-5-2, ossia il modulo che da anni usa nelle sue squadre. In tal caso i bianconeri sul mercato si dovrebbero mettere alla ricerca giocatori che sappiano adattarsi nel migliore modo a questa idea tattica. Potrebbe quindi arrivare un difensore centrale di sinistra, fra i preferiti ci sarebbe Evan N'Dicka dell'Eintracht Francoforte, ma si valuterebbe anche Igor della Fiorentina.

Per quanto riguarda il centrocampo circola il nome di N'Golo Kanté del Chelsea, con il quale Antonio Conte ha già lavorato in passato al Chelsea. Potrebbe arrivare anche un centrocampista di destra, adatto per il 3-5-2. Un nome in tal senso sarebbe Adama Traoré, lo spagnolo sarebbe ideale perché garantirebbe fisicità e qualità. Tutti i giocatori menzionati arriverebbero sono in scadenza di contratto con le rispettive società a giugno.