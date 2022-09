Ritorna in campo il Crotone impegnato nel turno della quinta giornata di Serie C nella sfida del "Viviani" di Potenza. Il match, in programma sabato 24 settembre (ore 20:30) contrapporrà due formazioni attualmente imbattute. Per il Crotone, quattro vittorie e testa della classifica dopo quattro turni, il Potenza - invece - è reduce da quattro pareggi consecutivi. Assenze importanti per gli squali: Golemic out per infortunio, Kargbo assente per la convocazione con la Nazionale della Sierra Leone.

Crotone, una gara difficile

Che il Crotone non sia un avversario da sottovalutare è stato confermato dal tecnico dei Leoni, Sebastiano Siviglia, in conferenza stampa alla vigilia del match.

"Incontriamo delle corazzate, una è il Crotone. Ci dobbiamo mettere quel pizzico in più di cattiveria. Stiamo buttando giù le basi per un campionato che ci regalerà delle soddisfazioni. Personalmente penso che queste gare vadano preparate con serenità. Quando hai lavorato bene alla domenica devi arrivare con massima tranquillità. Davanti abbiamo sempre un avversario che avrà voglia quanto noi di vincere".

Crotone, per Lerda sfida a distanza

Dopo essere tornato in panchina nel turno infrasettimanale di Pescara, il tecnico Franco Lerda dovrà vivere in tribuna la gara di Potenza. L'allenatore calabrese, squalificato per un turno dopo il match contro il Monterosi Tuscia (vinto per 1-0), dovrà lasciare la guida tecnica al suo fedele vice, Massimiliano Nardecchia.

Il Crotone che arriverà a Potenza sarà privo di due titolarissimi: il difensore e capitano Wladinir Golemic e l'attaccante Augustus Kargbo. Il primo, già assente nel turno procedente, è alle prese con un infortunio di natura muscolare mentre la punta della Sierra Leone è stata convocata con la sua Nazionale per le sfide contro Sudafrica e Congo.

Lerda concentrato sulla sfida

Nonostante la squalifica, alla vigilia del match, a prendere la parola in conferenza stampa è stato il tecnico del Crotone, Franco Lerda. "Sarà una sfida difficile e per noi sarà la gara di esordio su un campo in erba sintetica. Non avremo a disposizione Golemic e dovremo fare a meno di Kargbo. La nota positiva è il completo recupero di Bove che sarà a disposizione per la gara.

Carraro? A breve sarà inserito nel gruppo ed entro 2-3 settimane potrebbe essere pronto per giocare. Tumminello e Bernardotto stanno bene, sono disponibili, hanno solamente bisogno di giocare. Rojas ha avuto qualche problemino ma ora è tutto risolto. Arriviamo bene alla gara di Potenza, posso dire che abbiamo avuto modo di prepararla quindi saremo nelle condizioni di poter fare bene".