Fra le operazioni di mercato più discusse in casa Juventus nello scorso mercato estivo c'è stata la decisione di lasciare libero a parametro zero Paulo Dybala, che successivamente ha sottoscritto un contratto con la Roma.

Di recente l'attaccante è stato intervistato da ESPN Argentina e ha sottolineato anche i motivi per cui non ha prolungato la sua intesa contrattuale con la Juventus. In particolare ha dichiarato che c'era l'intesa contrattuale fra le parti, ma che alla fine sia la società che il tecnico Massimiliano Allegri hanno deciso di non procedere per il prolungamento di contratto, parlando di un nuovo progetto sportivo.

Decisivo per il suo successivo trasferimento alla Roma è stato anche Mourinho, che lo ha voluto nella società capitoli. Dybala ha poi parlato della trattativa di mercato con la Roma, sottolineando come il direttore generale Tiago Pinto lo abbia raggiunto nella sua casa per discutere del progetto sportivo della Roma, che - secondo lo stesso Dybala - sarebbe destinato a crescere nelle stagioni.

Paulo Dybala parla del suo mancato prolungamento di contratto con la Juventus

'È stato inaspettato essere rimasto senza contratto perché avevo un'intesa per prolungare con la Juventus, ma poi le cose sono cambiate da parte sia del club che del tecnico, che aveva un nuovo progetto. Mourinho mi ha aperto le porte dandomi la possibilità di giocare per la Roma', sono queste le dichiarazioni di Paulo Dybala in una recente intervista.

L'argentino ha sottolineato come la Juventus avrebbe cambiato idea sul prolungamento di contratto nonostante ci fosse un'intesa economica fra le parti. Ha poi parlato della decisione di accettare l'offerta della Roma. Ha aggiunto: 'Un weekend Mourinho mi ha chiamato e abbiamo avuto diversi colloqui. Ne ho avuto anche uno con Tiago Pinto, direttore sportivo della Roma'.

Paulo Dybala guadagna circa 4 milioni di euro netti a stagione più bonus fino a giugno 2025

L'inizio di Dybala alla Roma è stato per ora positivo, considerando che in otto match fra campionato e Europa League ha segnato quattro gol, fornendo anche due assist decisivi ai suoi compagni.

Paulo Dybala ha sottoscritto un contratto con la Roma fino a giugno 2025 a circa 4 milioni di euro netti a stagione più bonus. Un ingaggio che è minore rispetto a quello che guadagnava alla Juventus fino alla scorsa stagione, ossia circa 7 milioni di euro netti a stagione.