La Juventus dopo tre stagioni nel recente Calciomercato estivo è ritornata ad attingere al mercato dei parametri zero. A tre stagioni dall'arrivo di Aaron Ramsey e Adrien Rabiot la società bianconera ha deciso di rinforzarsi acquistando Paul Pogba e Angel Di Maria, che erano andati in scadenza rispettivamente con il Manchester United e il Paris Saint Germain. Rinforzi che ancora non hanno dato un grande apporto, il primo sta recuperando dall'infortunio al menisco, l'argentino è stato condizionato da un infortunio muscolare e nel match contro il Monza è stato espulso e salterà le partite contro il Bologna e il Milan.

Per quanto riguarda il 2023 la Juventus starebbe valutando diversi nomi, per difesa, centrocampo e settore avanzato. Fra i giocatori seguiti ci sarebbero Evan N'Dicka dell'Eintracht Francoforte, Alejandro Grimaldo del Benfica, la società bianconera potrebbe anticipare il loro arrivo a gennaio pagando un prezzo vantaggioso per il loro cartellino.

Per il centrocampo invece si valutano altri giocatori in scadenza di contratto a fine stagione, fra questi questi bisogna aggiungere Houssem Aouar, centrocampista del Lione che era stato vicino al trasferimento alla Juve nel 2019. Il francese piace a diverse società, su tutte l'Arsenal.

Possibile offerta per Aouar da parte della Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando l'ingaggio per giugno di Houssem Aouar.

Il centrocampista del Lione è in scadenza di contratto a giugno 2023, sarebbe un rinforzo importante perché garantirebbe qualità al centrocampo bianconero. La Juventus aveva provato ad acquistarlo nel 2019 ma la società francese lo valutava con una somma importante, alla fine la società decise di ingaggiare due giocatori a parametro zero come in quel calciomercato estivo, ovvero Ramsey e Rabiot.

Il centrocampista del Lione in questo inizio di stagione ha giocato appena 4 minuti. Di certo il contratto in scadenza a giugno non agevola un suo impiego in questa stagione. La Juventus lo aveva ammirato anche nel 2020, quando venne eliminata agli ottavi di finale di Champions League proprio dal Lione.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus potrebbe attingere al mercato dei parametri zero anche a giugno, con rinforzi che potrebbero riguardare anche il settore avanzato. Ci sono diversi giocatori che piacciono alla società bianconera, su tutti spiccano Adama Traoré del Wolverhampton, classe 1996, l'anno scorso in prestito al Barcellona. In questa stagione è ritornato nella società inglese, ma non ci sarebbero i presupposti per un suo prolungamento di contratto. Potrebbe ritornare utile perché può giocare su tutta la fascia destra e garantirebbe qualità e fisicità alla squadra bianconera.