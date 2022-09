La Juventus è attesa da un mese e mezzo davvero impegnativo fra campionato e Champions League. Il futuro professionale di Massimiliano Allegri sulla panchina bianconera passa dai risultati e dalle prestazioni a partire dal match contro il Bologna. Se i bianconeri dovessero deludere, potrebbe esserci l'esonero di Allegri con la Juventus che utilizzerebbe la pausa mondiale per affidarsi ad un nuova guida tecnica. In tal caso potrebbe essere un traghettatore in attesa del nome importante a giugno. Le ultime notizie di mercato confermano la possibilità dell'ingaggio di Antonio Conte, in scadenza di contratto con il Tottenham a giugno.

Sarebbe un ritorno quello del tecnico pugliese, dopo aver allenato la squadra bianconera per tre stagioni dal 2011 al 2014, vincendo tre scudetti. Pe molti addetti ai lavori Conte sarebbe ideale per ricostruire un progetto sportivo, dopo che nelle ultime due stagioni i bianconeri non sono riusciti ad ottenere risultati ideali soprattutto in campionato ed in Champions League. Le ultime notizie di mercato confermano come, in caso di ingaggio di Antonio Conte, la Juventus possa acquistare un difensore centrale di sinistra per il 3-5-2. Il preferito del tecnico pugliese sarebbe Alessandro Bastoni, in scadenza di contratto con l'Inter nel 2024. Con un'offerta da circa 40 milioni di euro potrebbe lasciare la società milanese.

Il giocatore Bastoni potrebbe trasferirsi alla Juventus in caso di ingaggio di Conte

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe acquistare Alessandro Bastoni a giugno in caso di ingaggio di Antonio Conte. Il tecnico pugliese gradirebbe il centrale dell'Inter, con il quale ha già lavorato nella sua precidente esperienza professionale da tecnico della società milanese.

La Juve con l'eventuale ritorno di Conte giocherebbe con il 3-5-2, in tal caso servirebbe un centrale di sinistra, considerando che attualmente non ci sono difensori dal piede sinistro nella rosa bianconera. Allegri in questa stagione sta adattando nel ruolo Danilo, che può giocare centrale e terzino. Bastoni sarebbe un giocatore ideale perché rappresenterebbe un acquisto per il presente e per il futuro avendo 23 anni.

Il mercato della Juventus

La Juventus valuta altri centrali di sinistra per il 2023, soprattutto quelli in scadenza di contratto a giugno. Fra questi ci sono Igor della Fiorentina e Evan N'Dicka dell'Eintracht Francoforte. Per quanto riguarda invece il ruolo di terzino i preferiti sarebbero Alejandro Grimaldo del Benfica e Rami Bensebaini dell'Eintracht Francoforte. Per il centrocampo invece piacciono N'Golo Kanté, Youri Tielemans del Leicester, Ilkay Gundogan e Douglas Luiz dell'Aston Villa.