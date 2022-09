La Juventus sta vivendo una stagione difficile dal punto di vista del gioco e dei risultati. Chi si aspettava una stagione di Allegri migliore rispetto alla scorsa fino ad adesso è rimasto deluso, complice anche i tanti infortuni che stanno riguardando la rosa bianconera. Oltre a questo mancano due dei giocatori più importanti che portano qualità a centrocampo, parliamo di Paul Pogba e Federico Chiesa. Entrambi potrebbero rientrare gradualmente ad inizio novembre ma saranno in forma ideale da gennaio, ovvero nella seconda parte della stagione. A proposito di Massimiliano Allegri, al momento gli è stata confermata la fiducia da parte della società bianconera ma sarà importante raccogliere risultati nel mese di ottobre.

Se non dovessero arrivare miglioramenti potrebbe essere esonerato. Si parla anche dell'ingaggio di un traghettatore fino a giugno e dell'arrivo di un tecnico improntate da giugno. Tanti i nomi seguiti dalla Juventus, da Zidane a Tuchel fino ad arrivare a Conte. Negli ultimi giorni però si è ritornato a parlare anche di Giampiero Gasperini, che anche in questa stagione si sta confermando con l'Atalanta. Attualmente è prima insieme al Napoli a +7 dalla Juventus. Nell'eventualità in cui dovesse arrivare il tecnico piemontese, la società bianconera cambierebbe modo di giocare, passando dalla difesa a 4 a quella a 3. Inoltre sarebbe rivalutato il ruolo di trequartista a supporto di una o due punte.

L'Atalanta in queste ultime stagioni ha giocato sia con un trequartista e due punte o con due trequartisti ed una punta.

Il tecnico Gasperini potrebbe sostituire Massimiliano Allegri dalla stagione 2023-2024

La Juventus dal 2023-2024 potrebbe affidare la panchina a Giampiero Gasperini. Il tecnico dell'Atalanta sta dimostrando anche in questa stagione tutta la sua bravura e sta valorizzando tangi giovani.

I risultati e il gioco parlano per il tecnico piemontese, l'Atalanta è attualmente prima in classifica insieme al Napoli. Potrebbe essere l'ideale anche per valorizzare i giovani che stanno crescendo nella Juventus Youth. Gapserini è un tifoso della Juventus, cresciuto come giocatore ma anche come tecnico nella società bianconera.

Lo ricordiamo come guida tecnica della Primavera della Juventus. Di certo in queste ultime stagioni Gasperini ha dimostrato non solo di migliorare l'Atalanta non solo nel campionato italiano ma anche nelle competizioni europee.

Il mercato della Juventus

La Juventus intanto lavora per il mercato di gennaio alla ricerca di giocatori in grado di incrementare la qualità della rosa bianconera. Si valutano soprattutto quei giocatori in scadenza di contratto a giugno. Fra questi spiccano i nomi di Igor, Evan N'Dicka, Alejandro Grimaldo e Rami Bensebaini.