La Juventus è al lavoro per definire il mercato da portare avanti durante il mercato di gennaio. Nonostante il Calciomercato estivo si sia chiuso di recente, la società bianconera è già al lavoro per definire i rinforzi già nel mercato di gennaio. Fra le esigenze principali della società bianconera c'è sicuramente quella di acquistare non solo un terzino sinistro (considerando il contratto in scadenza a giugno 2023 di Alex Sandro) ma anche quella di rinforzare i centrali con giocatori che sappiano garantire fisicità e qualità alla difesa. L'addio di Chiellini è stato pesante non solo per la leadership, ma anche perché era l'unico centrale di piede sinistro della Juventus.

Di conseguenza la società bianconera starebbe lavorando proprio nell'acquisto di un centrale da far giocare insieme ai vari Bremer e Gatti e che alla lunga possa sostituire Bonucci, in scadenza di contratto con la società bianconera a giugno 2024. Si è parlato molto del possibile arrivo di Igor della Fiorentina, in scadenza di contratto nel 2023. Altro giocatore che va in scadenza a giugno ed è seguito dalla società bianconera è Evan N'Dicka, francese dell'Eintracht Francoforte che piace anche al Milan. La società rossonera aveva provato ad acquistarlo nel recente calciomercato estivo ma il giocatore ha deciso di rimanere nella società tedesca almeno fino a giugno.

Il giocatore N'Dicka potrebbe trasferirsi alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe rinforzarsi sul mercato acquistando Evan N'Dicka. Il centrale francese è in scadenza di contratto a giugno 2023 ed è seguito anche dal Milan, che aveva provato ad acquistarlo anche nel recente calciomercato estivo.

Si tratta di un giocatore affidabile, fisico e veloce, che garantisce anche assist come dimostrano i dati, 4 passaggi decisivi ai suoi compagni oltre a 4 gol in 44 match disputati. Potrebbe essere acquistato a prezzo vantaggioso a gennaio ma non è da scartare la possibilità che la società bianconera decida di ingaggiare a parametro zero a luglio.

In questo modo eviterebbe la spesa sul cartellino, che in ogni caso non sarebbe evidente. Sarebbe una trattativa di mercato simile a quella che ha portato Zakaria alla Juventus a gennaio 2022, il centrocampista era in scadenza di contratto ed è stato acquistato per circa 7 milioni di euro per poi essere venduto al Chelsea in prestito con diritto di riscatto per un totale di 38 milioni di euro.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus potrebbe acquistare anche un terzino sinistro a parametro zero nel 2023. Si valuta Alejandro Grimaldo, lo spagnolo ha dimostrato al Benfica nelle ultime stagioni di essere un giocatore affidabile e che può giocare terzino e centrocampista di sinistra oltre che centrale.