La Juventus è attesa da un mese di settembre in cui dovrà cercare di riscattare l'inizio di stagione deludente dal punto di vista dei risultati ma anche del gioco. L'inizio però è stato migliore rispetto allo scorso anno, anche se bisogna ricordare che il toscano nel 2021-2022 aveva inizialmente la giustificazione di essere ritornare da poco tempo sulla panchina della Juventus oltre al fatto che Cristiano Ronaldo ha lasciato la squadra bianconera negli ultimi giorni di mercato. Ci si attende quindi una stagione migliore rispetto alla scorsa, sia in campionato che in Champions League.

Di certo il match contro la Fiorentina ha deluso le aspettative di molti, dopo i primi 20 minuti davvero interessanti da parte della squadra bianconera in cui è arrivato anche il gol di Milik, la Fiorentina ha iniziato ad imporre il suo gioco agevolata anche dal gol in contropiede di Kouamé su una ripartenza dopo un calcio d'angolo a favore della Juventus. A parlare della prestazione dei bianconeri contro la Fiorentina è stato di recente Massimo Zampini, che ha sottolineato come la squadra bianconera abbia giocato una partita brutta contro i toscani. L'opinionista tifoso della Juventus ha aggiunto che se Allegri dovesse ì dovesse deludere anche in questa stagione, non avrebbe problemi a dire che l'Allegri 2 è stato negativo.

Massimo Zampini ha parlato del ritorno di Allegri sulla panchina della Juventus

'La Juve contro la Fiorentina ha rinunciato dopo 25 minuti a giocare: è stata una partita brutta, penso lo sappia anche Allegri'. Queste le dichiarazioni di Massimo Zampini, il noto opinionista tifoso della Juventus ha aggiunto: 'Se dovessimo fare una stagione come l’anno scorso, senza vincere nulla, non ho alcun problema a dire che sia stato negativo l’Allegri 2'.

Ci si aspetta quindi una stagione migliore da parte di Allegri, che già nei mesi prima della pausa per il mondiale dovrà cercare di migliorare il gioco della squadra bianconera oltre a garantire risultati in campionato ed in Champions League. L'obiettivo minimo del tecnico toscano è quello di qualificarsi agli ottavi di finale della massima competizione europea ma anche lottare per il titolo fino alla fine.

Non mancano le rivali sportive in questa stagione, basti pensare al Milan, Atalanta, Inter e alla Roma.

I match di settembre della Juventus

La Juventus è attesa da un mese di settembre impegnativo prima della pausa per le nazionali prevista a fine settembre. Dopo il match contro il Paris Saint Germain i bianconeri sfideranno la Salernitana in campionato, il Benfica in Champions League nella seconda giornata del girone e il Monza in campionato nel match del 18 ottobre. Allegri non potrà contare almeno fino a fine ottobre su Paul Pogba, recentemente operato al menisco, e su Federico Chiesa, che sta recuperando dopo l'intervento al ginocchio subito dopo l'infortunio subito nel mese di gennaio.