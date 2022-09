La Juventus è attesa da mesi importanti da qui alla pausa per il mondiale. Gran parte del proseguo della stagione dipenderà dai risultati che raggiungerà la squadra bianconera in Champions League ed in campionato. Di certo, la posizione di Massimiliano Allegri sembra essere salda, anche in considerazione del contratto da 7 milioni di euro netti a stagione più bonus fino a giugno 2025. Se però dovessero arrivare risultati deludenti (mancata qualificazione agli ottavi di Champions League e tanti punti di distanza dai primi quattro posti in campionato) non è da scartare la possibilità di un esonero del toscano.

Sui social, tanti utenti hanno parlato del possibile esonero di Allegri. Su Twitter, in particolare, sta spopolando da tempo l'hashtag #AllegriOut, con tanti utenti che vorrebbero l'esonero del tecnico toscano. Molti di questi hanno chiesto hanno anche parlato del possibile sostituto di Allegri. Fra i preferiti spicca Zinedine Zidane, attualmente senza panchina ma che è uno dei tecnici più vincenti, dopo gli anni al Real Madrid in cui ha vinto molto fra competizioni nazionali e Champions League. Una possibilità che però sarebbe poco concreta, considerando che Zidane potrebbe eventualmente sostituire Deschamps sulla panchina della nazionale francese dopo il mondiale.

I tifosi vorrebbero Zidane sulla panchina della Juventus

A tal riguardo, nelle ultime settimane si è parlato anche dello stesso Deschamps come eventuale sostituto di Allegri in caso di esonero del toscano. Rimane però una possibilità remota, considerando che Allegri ha un ingaggio da 7 milioni di euro netti a stagione più bonus, fino a giugno 2025. A meno che il toscano decisa di rescindere il contratto rinunciando a gran parte dell'ingaggio che gli spetterebbe fino alla scadenza, appare improbabile che la Juventus valuti il suo esonero.

Il mercato della Juventus

La Juventus è già al lavoro per il mercato di gennaio, sia in caso di conferma di Allegri che non. A tal riguardo, potrebbero arrivare almeno un difensore centrale di piede sinistro ed un terzino. Fra i giocatori valutati dalla società bianconera per rinforzare la rosa spiccano i nomi di Igor della Fiorentina e di Evan N'Dicka dell'Eintracht Francoforte. Per il ruolo di terzino sinistro, piace invece Alejandro Grimaldo del Benfica.