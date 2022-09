La Juventus è sempre attenta al mercato dei giovani. Non a caso, anche durante la sessione estiva del Calciomercato ha effettuato alcune operazioni inerenti il settore giovanile, in particolare per la Primavera e per la Juventus Next Gen, ex Under 23.

Sono arrivati calciatori di prospettiva come Kenan Yildiz, centrocampista offensivo turco classe 2005 considerati tra i giovani più interessanti nel panorama europeo. La Juventus è riuscita ad ingaggiarlo a parametro zero dopo la scadenza del contratto con il Bayern Monaco. Bisogna tenere d'occhio anche il portiere Zelesny e due italiani: Michele Besaggio, trequartista ventenne ex Genoa, e Tommaso Mancini, ex attaccante del Vicenza.

La punta classe 2004 ha già disputato delle partite con la Primavera bianconera, segnando anche un gol al debutto.

Questi calciatori in futuro potrebbero passare nell'Under 23 ma anche in prima squadra, com'è già accaduto di recente al centrocampista Fabio Miretti e all’argentino Matias Soulé.

In questi giorni il club piemontese ha fatto un altro investimento, acquistando l'attaccante classe 2008 Luis Gabriel Suazo. Si tratta di un cognome familiare per gli amanti del calcio, infatti è il figlio di David Suazo, ex centravanti del Cagliari e dell'Inter.

Per caratteristiche tecniche, il giovane Suazo ricorda il padre che faceva della velocità uno dei suoi punti di forza. La scorsa stagione ha giocato nelle giovanili del Carbonia, in Sardegna.

Il figlio di David Suazo nel settore giovanile della Juventus

Come riporta il giornalista Gianluca Di Marzio sul suo account ufficiale di Twitter, la Juventus ha acquisito il cartellino di Luis Gabriel Suazo, punta classe 2008 ex giovanili del Carbonia, società calcistica sarda. Per chi seguiva il calcio anche negli inizi dell'anni 2000 sa che quel cognome è familiare, si tratta del figlio di David Suazo, ex punta del Cagliari e dell'Inter.

La carriera da calciatore di David Suazo

Dopo aver giocato nell'Olimpia, società honduregna, all'età di 20 anni Suazo si è trasferito al Cagliari giocando nella società sarda otto stagioni disputando 255 match e segnando 94 gol. Il trasferimento all'Inter però non gli ha permesso di confermarsi, non è un caso che abbia giocato in prestito prima al Benfica e poi al Genoa.

Ha chiuso la carriera professionale da calciatore nella stagione 2011-2012 al Catania. Nella stagione 2021-2022.è stato tecnico della Carbonia, società da cui la Juventus ha acquistato il figlio dell'ex giocatore di Cagliari e Inter. David Suazo ha maturato la sua esperienza professionale da tecnico al Cagliari iniziando dal settore giovanile della società sarda.