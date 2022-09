La Juventus è attesa da un mese di settembre molto impegnativo dal punto di vista del calcio giocato fra campionato e Champions League. Sfide che ci diranno la crescita della squadra bianconera, che non sta giocando bene dal punto di vista dell'impostazione, ma di certo ha una classifica migliore rispetto alla scorsa stagione. Fra i rifermenti della Juventus in questo inizio stagione c'è sicuramente Dusan Vlahovic, che ha segnato 4 gol in 4 partite. Sorprende anche il modo in cui ha segnato, ben due gol sono arrivati su calcio di punizione. Il primo contro la Roma, anche se non è servito alla vittoria finale per i bianconeri, ed il secondo contro lo Spezia.

2 a 0 il risultato finale per la Juventus contro i liguri, la particolarità dei due calci di punizione è che sono calciati più o meno allo stesso modo e dalle stessa posizione. A parlare del gesto tecnico di Dusan Vlahovic è stato Alessandro Del Piero, ospite a Sky Sport. L'ex giocatore bianconero ha sottolineato come sia stato un tiro forte a cui il giocatore ha dato un po' di giro. Nonostante non fosse angolata è difficile da prendere per il portiere. Secondo Alessandro Del Piero la punizione di Dusan Vlahovic è ben eseguita. Di certo è servita alla Juventus per andare in vantaggio contro i liguri, con il match che è stato chiuso da Milik nel secondo tempo.

Alessandro Del Piero ha parlato dei gol su punizione di Vlahovic

''La differenza sostanziale è che ha un piede più grande del mio e fa più fatica a tirare in un certo modo. La colpisce in un modo che la palla fa un po’ di giro a rientrare''. Queste le dichiarazioni di Alessandro Del Piero in riferimento al suo modo di calciare quando era giocatore e quello che ha Dusan Vlahovic, che ha segnato già due gol da calcio da fermo in questo inizio di stagione.

L'ex capitano della squadra bianconera ha aggiunto: ''È un tiro forte anche se non angolassimo, è difficile da andare a prendere per il portiere''. Parole importanti quelle di Del Piero, grande specialista delle punizioni quando era giocatore. Nella sua considerazione il commentatore sportivo ha sottolineato: ''Quello contro lo Spezia è un gol simile a quello fatto contro la Roma, la punizione è ben calciata''.

L'inizio di stagione della Juventus

La Juventus ha iniziato la stagione ottenendo 2 vittorie e 2 pareggi dopo 4 giornate di campionato, in attesa del match contro la Fiorentina e quello contro il Paris Saint Germain. La squadra di Allegri ha segnato fino ad adesso 6 gol in 4 match, di questi 4 sono stati realizzati da Dusan Vlahovic (uno su assist di Di Maria, uno su rigore e due su punizione), uno da Angel Di Maria (l'1 a 0 contro il Sassuolo) ed un altro da Milik nel match contro lo Spezia.