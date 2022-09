Puntellare la rosa e soprattutto il centrocampo a disposizione di Stefano Pioli. È questa l'intenzione del Milan che sta lavorando sul fronte acquisti per completare l'organico nella finestra invernale di Calciomercato, così da essere competitivi in Italia ma anche in Europa.

Milan, idea Cristante per la mediana

Nonostante qualche acquisto in mediana, la dirigenza rossonera sta monitorando diversi profili che possano dare quantità e fisicità al reparto nevralgico del campo. In quest'ottica si valuta il possibile interesse per Bryan Cristante, centrocampista italiano che si sta ritagliando un ruolo importante nella Roma di Josè Mourinho.

I rossoneri vorrebbero intavolare una trattativa con il club giallorosso per accaparrarsi l'ex Atalanta già nella finestra invernale di mercato.

Secondo le ultime notizie di mercato, il Diavolo potrebbe decidere di mettere sul piatto come parziale contropartita tecnica il cartellino di Alexis Saelemaekers che già in estate era stato proposto per arrivare a Zaniolo e soprattutto a Jordan Veretout, passato poi al Marsiglia.

Oltre Cristante, il Milan valuta un possibile colpo anche per giugno con il nome di Douglas Luiz che resta tra i preferiti. Il centrocampista brasiliano dovrebbe liberarsi a parametro zero dall'Aston Villa visto il contratto in scadenza. I rossoneri devono battere la concorrenza della Juventus, molto interessate alle prestazioni del mediano verdeoro.

Milan, idea David per giugno

Oltre ai possibili acquisti per il mercato invernale, il Milan pianifica le mosse anche per la prossima sessione estiva di mercato.

In attesa di capire il futuro di Rafael Leao che resta nel mirino di diversi top club europei, il club rossonero vorrebbe puntellare il reparto offensivo dando un'alternativa diversa a Stefano Pioli.

Le condizioni di Ibra a cui si aggiungono quelle non perfette di Origi e Rebic, potrebbero obbligare la società rossonera a ritornare sul mercato ed effettuare un altro colpo in attacco.

In quest'ottica i rossoneri starebbero valutando il profilo di Jonathan David, attaccante canadese in forza al Lille che nelle precedenti sessioni mercato era stato accostato anche all'Inter prima del ritorno di Romelu Lukaku.

Il Diavolo vorrebbe continuare sulla linea fatta di calciatori giovani ma anche di grande qualità, come dimostra l'arrivo di Charles De Ketelaere dal Brugge. Come è risaputo, il Lille è una bottega cara e solo per una cifra attorno ai 45-50 milioni di euro potrebbe decidere di cedere il suo attaccante classe 2000.

Oltre David il Milan segue anche Okafor del Salisbrugo, che ha già punito i rossoneri nella prima giornata di Champions League.