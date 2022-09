La Juventus, in questa prima parte di stagione, ha vissuto momenti di alti e bassi. I bianconeri hanno avuto tanti infortuni e questo non ha consentito a Massimiliano Allegri di mettere in campo la formazione migliore. La Juventus è ancora una squadra in divenire e finché non recuperano tutti gli infortunati non si potrà fare un giudizio definitivo. Il difetto più grande dei bianconeri è la mancanza di continuità. A volte la Juventus parte bene e poi nel secondo tempo non fa tiri in porta e altre volte succede il contrario, butta via le prime frazioni di gioco per poi svegliarsi nella ripresa.

Questo è il segnale che la squadra mentalmente non ha costanza. Tutto questo, però, ha causato diverse critiche a Massimiliano Allegri. Proprio di questo aspetto ne ha parlato il tecnico della Juventus ad Amazon Prime: "Com'è essere messo in discussione dall'esterno? Fa parte del gioco, poi in Italia esiste questo modo di criticare, ma è anche giusto". Allegri ha anche spiegato che alcune volte le critiche vanno un po' oltre, ma lui rispetta il lavoro di tutti: "Poi magari ogni tanto vanno al di là dell'aspetto professionale, ma io rispetto molto tutti e rispetto il lavoro di tutti".

La Juventus deve rispondere in campo

La Juventus ha cambiato molto nel mercato estivo e per vedere i risultati bisognerà aspettare che la squadra trovi il giusto amalgama.

A rendere più difficile il processo di crescita dei bianconeri sono stati i tanti infortuni. In particolare per Massimiliano Allegri aver perso fin da subito Paul Pogba non ha di certo facilitato le cose. Adesso, però, la Juventus è attesa da una fase di stagione importante e diversa dal solito. Infatti, i mondiali spezzeranno l'annata in due e questa sarà una novità per tutte le squadre europee.

Di questo aspetto ne ha parlato anche Massimiliano Allegri: " È normale che, come tutti sappiamo, la stagione è diversa perché tra un mese e mezzo ci fermiamo per i mondiali". Infatti, la stagione è iniziata prima e quest'anno si sono giocate più partire rispetto allo scorso anno e questo cambia il volto del campionato, come ha spiegato il tecnico livornese: "Quindi è tutta una competizione diversa, però bisognerà essere molto bravi".

Ma Massimiliano Allegri ha anche sottolineato che la Juventus avrà il tempo per recuperare i punti persi in questa prima parte della stagione: "Diciamo che quello che abbiamo perso in queste prime partite di campionato abbiamo il tempo recuperarlo".

Allegri e le critiche

In queste settimane, Massimiliano Allegri ha ricevuto molte critiche poiché si pretende di più dalla sua Juventus. Il tecnico livornese sa che i commenti, anche negativi, fanno parte del gioco. In ogni caso, l'allenatore della Juventus sa che l'unica riposta passa attraverso il lavoro: "Rispetto molto il lavoro dei giornalisti, come è giusto che sia, poi dopo, alla fine, quello che conta è quello che dobbiamo fare sul campo che sono i risultati".