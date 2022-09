Blindare i top player dell'organico a disposizione di Pioli anche nella prossima sessione estiva di mercato. È questo l'obiettivo del Milan che vuole continuare il percorso di crescita in Italia ma anche in Europa. Tra i calciatori maggiormente richiesti c'è Rafael Leao, accostato al Chelsea e non solo.

Milan, possibile interesse del Real e United per Leao

Stando alle ultime notizie di Calciomercato, altri top club europei si starebbero interessando alle prestazioni del gioiello portoghese. Stiamo parlando del Real Madrid di Carlo Ancelotti e del Manchester United di Erik Ten Hag.

Dopo il mancato approdo di Mbappè, i Blancos potrebbero effettuare un super colpo in estate per puntellare il reparto offensivo a disposizione di Carlo Ancelotti e per questo potrebbero virare fortemente su Leao, mettendo sul piatto una cifra attorno ai 120 milioni di euro per convincere il Milan. Oltre ai Merengues, anche il Manchester United potrebbe decidere di puntare forte sul portoghese dopo il possibile addio di Cristiano Ronaldo al termine della stagione.

Il Milan non ha alcuna intenzione di cedere Leao ma molto dipenderà dalle possibili offerte e soprattutto dagli sviluppi che potrebbero avvenire per quanto riguarda la questione rinnovo. Il club rossonero avrebbe deciso di ritoccare l'offerta da 5 milioni che sarebbe stata rifiutata dall'entourage del calciatore che vorrebbe un rinnovo contrattuale a sette milioni di euro.

Milan, possibile ritorno di fiamma per Lang a gennaio

In attesa di capire il futuro di Leao, il Milan sta iniziando a muoversi per puntellare la rosa a disposizione di Pioli già nel prossimo mercato invernale.

Nonostante le ottime prestazioni di Messias e Saelemakers, la dirigenza rossonera potrebbe decidere di regalare un nuovo esterno offensivo al tecnico così da aumentare le possibilità e la qualità della batteria di trequartisti a sua disposizione.

Il nome più caldo resta quello di Noa Lang, esterno olandese in forza al Brugges che già in estate era stato accostato ai colori rossoneri. Dopo l'affare De Ketelaere, i rapporti tra le due società sembrano ottimi e ciò potrebbe favorire l'esito della trattativa. Il club belga non farà sconti e chiederà una cifra attorno ai 20-25 milioni di euro per lasciar partire Lang.

Altro nome che il Milan tiene sotto osservazione per il mercato invernale è quello di Marco Asensio, ormai pronto a lasciare il Real Madrid. L'esterno spagnolo non dovrebbe rinnovare il proprio contratto con i Blancos e potrebbe rappresentare una grande opportunità a parametro zero nel prossimo mercato estivo. Per battere la folta concorrenza, il Diavolo potrebbe decidere di presentare un'offerta al Real per accaparrarsi le prestazioni del talentuoso trequartista già a gennaio.