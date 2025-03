Il centrocampo dell’Inter potrebbe subire importanti cambiamenti nei prossimi mesi. Il futuro di Calhanoglu e Asllani è incerto, con Nicolò Rovella tra i possibili sostituti.

Sempre in vista della prossima stagione invece la Juventus penserebbe a Ederson dell'Atalanta, anche se per averlo c'è da battere la concorrenza di diversi top club europei.

L'Inter prepara la rivoluzione a centrocampo

L’Inter si prepara a una possibile rivoluzione a centrocampo. Non solo le mezzali, ma anche il regista potrebbe cambiare volto nei prossimi mesi. Al centro delle attenzioni c’è Hakan Calhanoglu, che, pur essendo ancora nel pieno della carriera, potrebbe lasciare i nerazzurri in caso di un’offerta superiore ai 45 milioni di euro.

Un’eventuale cessione rappresenterebbe una plusvalenza notevole, considerando che il turco era arrivato a parametro zero dal Milan. Parallelamente, il futuro di Kristjan Asllani è tutt’altro che certo. Se l’albanese dovesse partire, l’Inter punterebbe su un giovane da far crescere senza l’immediata pressione della titolarità, con un profilo simile a quello di Yann Bisseck per la difesa.

Per sostituire Calhanoglu, invece, la società sta valutando profili già esperti del campionato italiano. Tra i nomi in cima alla lista spicca Nicolò Rovella, attualmente alla Lazio, che piace molto a Simone Inzaghi. Anche Samuele Ricci è considerato un’alternativa valida per il ruolo di regista.

Il piano dell'Inter per Rovella

La trattativa per Nicolò Rovella non sarà semplice. Il centrocampista verrà riscattato dalla Lazio nel 2025 per circa 20 milioni di euro e Claudio Lotito, noto per la sua fermezza nelle trattative, lo valuta almeno 40 milioni. Il Manchester City ha monitorato il giocatore come possibile sostituto di Rodri, ma non ha mai affondato il colpo proprio per le richieste economiche elevate.

Dunque l'Inter, eventualmente, sarà chiamata a uno sforzo importante per arrivare all'ex Juventus. Andrà capito se nell'affare potrà essere inserita anche una contropartita per abbassare l'esborso cash. Marotta, con ogni probabilità, proverà a mettere sul piatto 30 milioni di euro di base fissa più bonus o, in alternativa, una contropartita e un conguaglio tra i 15 e i 20 milioni.

Juventus su Ederson

La Juventus sarebbe intanto pronta a tornare alla carica per un altro gioiello dell’Atalanta. Dopo il lungo corteggiamento a Teun Koopmeiners, i bianconeri avrebbero messo nel mirino Ederson, centrocampista brasiliano che si sta imponendo come uno dei migliori nel suo ruolo in Serie A. Giuntoli ha già avviato i contatti con la dirigenza nerazzurra, chiedendo informazioni direttamente al ds Tony D’Amico in un incontro avvenuto circa un mese fa.

L’Atalanta, però, non ha alcuna intenzione di svendere il suo gioiello. Già la scorsa estate ha rifiutato un’offerta da 40 milioni proveniente dalla Premier League, segno che la valutazione del brasiliano è destinata a salire. Per convincere la Dea a cedere, sarà necessaria una cifra vicina a quella richiesta lo scorso anno per Koopmeiners, ovvero tra i 50 e i 60 milioni di euro.

Ederson piace particolarmente a Thiago Motta, che apprezza la duttilità del centrocampista, capace di ricoprire più ruoli nella zona nevralgica del campo. Con Locatelli regista e Thuram a garantire fisicità, Ederson rappresenterebbe l’elemento perfetto per dare equilibrio e qualità a un reparto che, in questa stagione, ha deluso le aspettative.