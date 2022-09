La Juventus è attesa da un mese e mezzo impegnativo, a partite dal match contro il Bologna in campionato, poi con Maccabi Haifa in Champions League e Milan. Tre partite che potrebbero dirci molto della crescita della squadra bianconera, Allegri ha ricevuto la fiducia della società bianconera ma sarà importante raccogliere punti e prestazioni in queste settimane altrimenti c'è il rischio esonero per il tecnico. Sarà importante ritrovare la forma ideale di diversi giocatori bianconeri, in particolar modo di Dusan Vlahovic. Se in nazionale ha dimostrato tutta la sua bravura segnando un gol su assist di Kostic nel match fra Norvegia e Serbia, in campionato non è stato supportato nella maniera ideale dalla squadra bianconera.

Sono arrivati fino ad adesso quattro gol, tre dei quali da calci da fermo. A parlare della situazione attuale di Vlahovic alla Juventus è stato Mario Sconcerti. Secondo il giornalista sportivo se Vlahovic si ritrova, lo farà anche la Juventus.

Diventano importanti quindi i gol del giocatore della Juventus. Sconcerti ha parlato anche delle altre squadre di Serie A, in particolar modo di Napoli, dal quale si aspetta la conferma in questa stagione. In merito a Juventus-Salernitana il giornalista ha sottolineato come non si fosse mai visto un gol negato alla Juventus al 95esimo. Evidente il riferimento al gol annullato a Milik, un errore evidente della Var che non ha valutato tutte le immagini, a sua detta non disponibili.

Da quelle pubblicate successivamente sui social si nota come Bonucci fosse tenuto in gioco da Candreva.

'La negligenza è un errore. Devo dire che se devo trarre una morale da quell'errore, devo dire che la moviola sta ottenendo risultati eccezionali. Un gol negato al 95' alla Juventus con un altro errore non si è mai visto'.

Queste le dichiarazioni di Mario Sconcerti in riferimento a Juventus-Salernitana e al gol annullato a Milik, che avrebbe significato vittoria per 3 a 2 per la squadra bianconera. La beffa è stata anche l'espulsione della punta, che nell'esultanza si è tolto la maglia. Essendo già ammonito è stato espulso e non ha potuto giocare contro il Monza, match perso dalla squadra bianconera.

Sconcerti ha aggiunto: 'Sarebbe che ricominciasse a segnare Vlahovic. E' un giocatore importante, lo dimostra anche come batte le punizioni. Se torna lui, torna anche la Juventus'.

Le partite della Juventus a ottobre

La Juventus giocherà contro il Bologna in campionato, successivamente il Maccabi Haifa e il Milan. Gli altri match di ottobre saranno contro il Maccabi Haifa in Israele, Torino, Empoli, Benfica e Lecce. La conferma di Allegri dipenderà anche dai punti raccolti dalla squadra bianconera da qui alla pausa per il mondiale prevista a novembre.