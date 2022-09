La Juventus è attesa da settimane importanti per il calcio giocato. Sarà importante migliorare le prestazioni in questo mese e mezzo prima della pausa e mondiale oltre a raccogliere vittorie sia in campionato che in Champions League. Gran parte del mercato di gennaio dipenderà da come la Juventus chiuderà la prima parte della stagione. Se dovesse migliorare la posizione in classifica nel campionato italiano e qualificarsi agli ottavi di finale della massima competizione europea potrebbero arrivare a gennaio un centrale di sinistra ed un terzino.

Per giugno invece la società bianconera potrebbe attingere al mercato dei parametro zero oltre a valutare qualche rinforzo a prezzo vantaggioso. Potrebbero arrivare anche dei giocatori in prestito, che magari nelle rispettive società non stanno raccogliendo molto minutaggio. Fra questi ci sarebbe Jack Grealish, acquisto nel Calciomercato estivo del 2021 dal Manchester City per circa 110 milioni di euro. Un investimento importante quello per l'ex Aston Villa che però non sta ripagando. Il centrocampista non sembra essere considerato un titolare da Guardiola per questo potrebbe lasciare la società inglese a fine stagione. La Juve potrebbe considerare il suo acquisto in prestito anche se l'ingaggio da 18 milioni di euro a stagione non agevola il suo arrivo nella società bianconera.

Possibile rinforzo di giugno a centrocampo il giocatore Grealish

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il centrocampista Jack Grealish potrebbe lasciare il Manchester City a giugno. La società inglese potrebbe cederlo in prestito anche per dargli la possibilità di giocare titolare, cosa che attualmente Guardiola non gli sta garantendo nella società inglese.

Si parla di un possibile arrivo a Torino anche se l'ingaggio da 18 milioni di euro netti a stagione non aiuta un eventuale trattativa di mercato fra la società inglese e quella bianconera. In questa stagione fino ad adesso Grealish ha disputato 3 match nel campionato inglese segnando 1 gol, a questi bisogna aggiungere il match di Community Shield e 2 in Champions League.

Sarebbe un rinforzo importante per la Juventus in quanto può giocare sia trequartista centrale che sulla sinistra.

Il mercato della Juventus

La Juventus valuta altri giocatori interessanti del campionato inglese, soprattutto quella in scadenza di contratto a giugno. Fra questi spiccano i nomi di N'Golo Kanté del Chelsea, Youri Tielemans del Leicester, Ilkay Gundogan del Manchester City e Douglas Luiz dell'Aston Villa. A gennaio potrebbero arrivare un centrale di sinistra ed un terzino. I preferiti sarebbero Evan N'Dicka e Rami Bensebaini, entrambi in scadenza di contratto a fine stagione.