In questa prima parte di stagione, la Juventus ha raccolto dei risultati altalenanti. I bianconeri hanno avuto diverse defezioni a causa di vari infortuni, la mancanza di molti titolari si è fatta sentire e le alternative non hanno dato le risposte sperate. Fra i giocatori che hanno giocato poco e il cui rendimento non è stato dei migliori c'è Moise Kean. Il numero 18 della Juve è stato utilizzato quasi sempre come esterno che non è il suo ruolo preferito.

Momblano fa il punto su Kean

Luca Momblano, in una diretta Juventibus, ha spiegato: "Su Kean mi è arrivata un'ulteriore spinta su una possibile uscita a gennaio.

Perché praticamente il giocatore sarebbe di nuovo entrato, secondo una voce, in un 'loop' di malo atteggiamento, voglio chiamarlo così. Anche rispetto all'allenamento. Lui era partito molto bene con determinazione, ma si è di nuovo un po' seduto. Comunque è uno che sente di voler giocare, magari non nella Juve. Però è un una fase di scontento e questo si ripercuote sul campo".

Si avvicina il rientro di Federico Chiesa

Moise Kean in questa prima fase di stagione ha giocato poco e le sue prestazioni sono state spesso al di sotto delle aspettative. Perciò non è da escludere che a gennaio per lui si possa parlare di nuovo di una cessione (anche se occorre considerare che la Juve ha il riscatto obbligatorio con l'Everton fissato per l'estate).

Intanto Federico Chiesa sta lavorando per rientrare e, stando a quanto ha rivelato Luca Momblano, il suo ritorno si starebbe avvicinando: "Da un report su Chiesa emerge che potrebbe fare dei minuti, se la tabella prosegue, prima della sosta. Mi è stato detto e segnalato, da persone indirettamente coinvolte nel suo recupero, che la buona notizia vera è stata quella che mercoledì (28 settembre) quando è stato sottoposto a determinati test, ovviamente evoluti rispetto a quelli precedenti, la risposta atletica è stata straordinaria, pur essendo fermo da gennaio".

La Juventus, nelle prossime settimane, potrebbe ritrovare Federico Chiesa. Il numero 7 juventino è mancato molto a Massimiliano Allegri, anche perché nella rosa bianconera non c'è nessuno che abbia le sue caratteristiche. Adesso, però, Chiesa starebbe per rientrare e la speranza dei bianconeri è che possa a disposizione per il match del 25 ottobre contro il Benfica.

L'obiettivo per il numero 7 juventino sarebbe quello di giocare qualche spezzone di partita prima della pausa per i mondiali.