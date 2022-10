La Juventus inizia a muoversi sul fronte mercato. La dirigenza bianconera sta osservando diversi calciatori per completare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri già nel mercato invernale, così da risalire la classifica e ritornare a competere per il Tricolore.

Juve, idea Ibanez per la difesa

Uno dei tasselli fondamentali per il prossimo mercato invernale è rappresentato dall'acquisto di un nuovo centrale difensivo che possa completare il pacchetto di centrali a disposizione del tecnico bianconero. Tra i nomi sul taccuino del direttore sportivo Cherubini spunta anche quello di Ibanez, centrale brasiliano in forza alla Roma che ha dimostrato una grande crescita con la gestione targata Josè Mourinho.

La Vecchia Signora potrebbe provare ad imbastire una trattativa già nel mese di gennaio e per abbassare le pretese economiche del club giallorosso vorrebbe inserire il cartellino di Weston Mckennie come parziale contropartita tecnica. Difficile che la Roma ceda un giocatore così importante e fedelissimo dello Special One.

Oltre Ibanez, i bianconeri continuano a monitorare anche altri profili come Jakub Kiwior, difensore polacco in forza allo Spezia che viene valutato attorno ai 15 milioni di euro. Sul classe 2000 ci sarebbe l'interesse della stessa Roma e del Milan. Infine, sullo sfondo anche la candidatura di Evan Ndicka, pronto a lasciare l'Eintracht di Francoforte a parametro zero. Il centrale francese resta un'opzione importante soprattutto per la prossima sessione estiva.

Juve, le ultime su Di Maria: possibile stop di 20 giorni

Piove sul bagnato per la Juventus e per Massimiliano Allegri. Dopo la sconfitta contro il Maccabi Haifa che potrebbe segnare il cammino in Champions, c'è stato anche l'infortunio per Angel Di Maria uscito per un problema al flessore nel corso della prima frazione.

Per il campione argentino si tratterebbe di una lesione di basso grado al flessore e quindi uno stop di circa 20 giorni.

Una tegola per l'attacco bianconero con el Fideo che dovrebbe saltare le prossime due sfide di campionato contro Torino ed Empoli. La sua presenza resta a rischio anche per la decisiva sfida di Champions League contro il Benfica. Il recupero potrebbe avvenire a tutti gli effetti nel big match del 6 novembre contro l'Inter, sfida dove Allegri spera di recupera anche Pogba e Chiesa.

In attesa del rientro in campo dell'attaccante argentino, Allegri è pronto a fare affidamento su Arek Milik, tra i più positivi in questo inizio di stagione. Potrebbe esserci più spazio anche per Moise Kean, entrato bene nel match di San Siro contro il Milan. Nelle prossime partite, i bianconeri e soprattutto Allegri si giocano la stagione.