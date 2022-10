La Juventus inizia a muoversi sul fronte mercato. La dirigenza bianconera sta osservando diversi profili per la sessione invernale, così da completare l'organico a disposizione di Massimiliano Allegri e ritornare in corsa per lo Scudetto.

Juve, interesse Kiwior. Sfida a Roma e Milan

Questa prima parte di stagione ha dimostrato la necessità di acquistare un nuovo centrale difensivo che possa essere un'alternativa importante al tandem Bremer-Bonucci. Le prestazioni di Rugani e Gatti non sono state all'altezza e per questo, la dirigenza bianconera starebbe sondando diversi profili per regalare ad Allegri un altro centrale difensivo.

Tra i nomi sul taccuino del direttore sportivo Cherubini ci sarebbe anche quello di Jakub Kiwior, difensore ed all'occorrenza centrocampista polacco che si sta ritagliando uno spazio importante nello Spezia targato Luca Gotti.

I bianconeri vorrebbero provare ad imbastire una trattativa già nella finestra di gennaio con il club ligure che chiede una cifra attorno ai 10 milioni di euro per lasciar partire il classe 2000. Oltre a trovare una quadra economica con lo Spezia, la Vecchia Signora deve battere la concorrenza di altri club italiani come la Roma che vorrebbe regalare un altro difensore a Josè Mourinho ed il Milan che complice l'infortunio di Kjaer vorrebbe assicurarsi un centrale di qualità.

Oltre Kiwior, la Juventus tiene d'occhio altri profili come Benot Badiashile del Monaco che però difficilmente potrebbe risultare un'opzione già per gennaio vista la richiesta da 40 milioni di euro da parte del club del Principato.

Juve, possibile offerta per Milinkovic a gennaio

Non solo un colpo per la difesa. La Juventus starebbe valutando anche l'acquisto di un centrocampista top che possa risultare fondamentale nella corsa al campionato.

Stando alle ultime notizie di mercato, i bianconeri sarebbero pronti ad un nuovo assalto nei confronti di Sergej Milinkovic-Savic già nella finestra di gennaio. Non è un mistero l'interesse della Vecchia Signora per il centrocampista della Lazio, partito benissimo anche in questa stagione con tre reti e sette assist siglate in queste prime nove giornate.

I bianconeri potrebbero decidere di mettere sul piatto una cifra attorno ai 60 milioni di euro per convincere il club biancoceleste.

Difficile che Lotito si privi di un elemento così importante già a gennaio, visto l'ottimo avvio di stagione della formazione di Sarri che punta ad un piazzamento in Champions League. Il patron biancoceleste chiede almeno 100 milioni di euro per lasciar partire il Sergente e la cifra potrebbe aumentare in vista del Mondiale.