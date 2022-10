Inter e Juventus stanno vivendo un momento completamente opposto. I nerazzurri sono reduci dal pareggio contro il Barcellona ha quasi garantito il passaggio del turno in Champions League a Lautaro e compagni mentre i bianconeri, dopo la sconfitta di Haifa, sono in ritiro per cercare di dare un svolta a partire dal derby contro il Torino. Il presidente dei torinesi, Andrea Agnelli, ha confermato Allegri per il futuro ma si potrebbero avere dei cambiamenti anche in dirigenza dopo il Mondiale in Qatar. Se non dovessero arrivare risultati confortanti, infatti, a gennaio potrebbe esserci un completo restyling che riguarderebbe nono solo l'allenatore toscano ma anche Federico Cherumini, Maurizio Arrivabene ed il vicepresidente Pavel Nedved.

La squadra è apparsa in netta difficoltà nonostante gli investimenti conclusi nell'ultimo anno che hanno garantito le prestazioni di Angel Di Maria, Paul Pogba, Gleison Bremer e Dusan Vlahovic. La società, però, starebbe già individuando delle operazioni per il mercato del futuro ed avrebbe pensato a Robin Gosens dell'Inter come erede di Alex Sandro. I nerazzurri, invece, sarebbero propensi a riportare in Italia Franck Kessie del Barcellona.

Robin Gosens potrebbe essere l'obiettivo della Juventus del futuro

La Juventus potrebbe puntare su Robin Gosens per il futuro. Il tedesco non sarebbe un titolare nella formazione di Simone Inzaghi anche se il gol contro il Barcellona potrebbe essere una svolta per le prossime gare.

I bianconeri lo stimano da tempo e lo potrebbero considerare per sostituire Alex Sandro che non dovrebbe rinnovare il suo contratto con la società torinese. Piacerebbe perché potrebbe giocare sia in una difesa a quattro che in un centrocampo a cinque. La valutazione di Gosens sarebbe di circa 30 milioni di euro e, nella scorsa estate, sarebbe stato sondato anche dal Bayer Leverkusen e piacerebbe anche ad alcuni club che militano nel campionato tedesco e in Premier League.

Inter: idea Kessie per rinforzare il centrocampo

L'Inter avrebbe sondato Franck Kessie che non sta trovando spazio negli undici titolari di Xavi. Il calciatore è giunto in Spagna dopo essersi svincolato a parametro zero ma potrebbe ritornare in Italia a gennaio. L'amministratore delegato dei nerazzurri, Giuseppe Marotta, avrebbe in mente di proporre un prestito con diritto di riscatto agli azulgrana.

Kessie potrebbe giocare come mezzala, condividendo il reparto con Nicolò Barella, ma anche come playmaker al posto di Marcelo Brozovic. La sua valutazione sarebbe di circa 30 milioni di euro e sulle sue tracce ci sarebbe sia la Juventus che il Milan.