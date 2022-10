La Juventus ha subito un'altra sconfitta pesante dopo quella contro il Milan in campionato. Il 2 a 0 contro il Maccabi Haifa potrebbe significare l'eliminazione dalla Champions League, considerando che mancano due giornate alla fine del girone e la squadra bianconera è a -5 dalla prima e dalla seconda in classifica. Una situazione difficile, quella della squadra bianconera, che sarà in ritiro fino al match di campionato contro il Torino, previsto sabato 15 ottobre. Le dichiarazioni di Andrea Agnelli nel post match contro il Maccabi Haifa hanno avuto molto clamore mediatico.

Il presidente della Juventus ha parlato di vergogna, una definizione pesante dell'attuale situazione della squadra bianconera. È stata confermata la fiducia in Allegri, con il presidente che ha parlato di responsabilità di gruppo e non di una persona. Rimane il fatto che in caso di sconfitta anche contro il Torino, un eventuale esonero diventerebbe una possibilità concreta. Prima del match fra Maccabi Haifa e Juventus aveva parlato Giuseppe Cruciani. Ospite a Juventibus, il giornalista sportivo aveva dichiarato che una persona vicina alla società bianconera gli avrebbe riferito che Allegri starebbe cercando il pretesto per farsi mandare via dalla Juventus. Parole a cui Cruciani ha comunque detto di non credere.

Il giornalista Cruciani ha parlato della situazione Juventus

'Le dichiarazioni di Allegri lo dimostrano. Qualcuno mi ha detto, e non vi posso dire chi, che come lui ha detto nel post gara di Milan-Juventus di aver visto la squadra andare all'indietro, sia quasi un modo per farsi cacciare'. Queste le dichiarazioni di Giuseppe Cruciani prima del match fra Maccabi Haifa e Juventus.

Il giornalista sportivo ha aggiunto: 'Me l'ha detto una persona vicina alla società bianconera, Allegri starebbe cercando il pretesto per farsi mandare via, ma a queste cose io non credo'. Dichiarazioni importanti quelle di Cruciani in riferimento alla Juventus, che di certo sta affrontando una situazione sportiva davvero difficile.

Vicina all'uscita agli ottavi di finale di Champions League, la squadra bianconera è anche a -10 dal primo posto del Napoli. C'è modo e tempo di recuperare, ma le prestazioni dei bianconeri negli ultimi match di certo non aiutano un eventuale miglioramento in classifica, sia in Champions League che in campionato.

Le partite della Juventus fino alla pausa mondiale

La Juventus è attesa da diversi match importanti da qui a novembre. Prima il match contro il Torino, previsto sabato 15 ottobre, poi ci sarà Juventus - Empoli venerdì 21 ottobre. Martedì 25 ottobre la squadra giocherà contro il Benfica, poi Lecce, Paris Saint Germain, Inter, Verona e Lazio, ultimo match prima della pausa mondiale.