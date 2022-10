Fra le partenze dalla Juventus più discusse nello scorso Calciomercato estivo c'è stata quella di Paulo Dybala, a cui non è stato rinnovato il contratto e che quindi si è ritrovato svincolato a parametro zero il 1° luglio, prima di accettare l'offerta della Roma.

Nelle scorse ore il giocatore argentino in un'intervista è tornato a parlare anche della sua esperienza professionale alla Juventus, menzionando in particolar modo il suo rapporto con Allegri. A tal riguardo ha sottolineato di non aver condiviso alcune idee con il suo ex tecnico, ma che in fondo entrambi hanno sempre fatto il meglio possibile per la Juventus. Dybala poi ha aggiunto che Allegri è stato uno degli allenatori che lo hanno maggiormente aiutato a migliorare e a crescere come giocatore.

Dybala parla di Allegri e lo confronta con Mourinho

'Allegri e Mourinho per alcune cose sono molto simili, con il secondo parlo e mi confronto più spesso, lavorano molto nella parte difensiva e nella gestione delle partite. Per altre cose sono due mondi diversi', sono queste le dichiarazioni di Dybala sul confronto fra il tecnico della Juventus e quella della Roma.

A proposito di Max Allegri l'argentino ha aggiunto: 'Allegri? Ognuno ha le sue idee, alcune volte non vai d’accordo, ma lo dico senza polemica e non voglio che venga creata ad arte sui social come spesso capita'. La "Joya" ha poi sottolineato: 'Rimane uno dei giocatori che maggiormente mi ha aiutato nella crescita'.

Dybala ha voluto parlare anche dell'imminente Mondiale, definendolo come la competizione più bella del mondo, aggiungendo che in Qatar la nazionale argentina dovrà avere la tranquillità per cercare di arrivare fino in fondo alla competizione.

La sconfitta della Roma contro il Betis Siviglia

Giovedì sera, in Europa League, la Roma ha subito una sconfitta interna contro il Betis Siviglia per 2-1. Proprio Dybala su questo match ha dichiarato: 'Dovevamo gestire meglio la palla, non andare su subito, ma palleggiare di più in mezzo. Cercheremo di correggere le cose che non hanno funzionato'.

La classifica del girone di Europa League dice che il Betis Siviglia è primo con 9 punti, seguito dal Lugodorets a 4 punti e dalla Roma a 3 punti, mentre ultimo è l'HJK Helsinki a un punto. Mancano tre giornate alla fine del girone e la Roma ha ancora la possibilità di arrivare fra le prime due e qualificarsi al sedicesimi di finale della manifestazione europea.