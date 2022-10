La Juventus è attesa da settimane importanti da qui a novembre. Dopo il match contro il Milan mancheranno otto partite prima della pausa mondiale, 3 di Champions League e 6 di campionato. I bianconeri cercheranno di qualificarsi agli ottavi di finale oltre che avvicinare il primo posto di Atalanta e Napoli, distante sette punti. Gran parte del mercato di gennaio potrebbe dipendere proprio dai risultati della Juventus in questo mese, si valuta ad esempio l'acquisto di un centrale di sinistra e di un terzino. Piace molto Evan N'Dicka, in scadenza di contratto a giugno con l'Eintracht Francoforte.

La Juventus potrebbe decidere di anticipare il suo arrivo a gennaio, la sua valutazione di mercato è di circa 10 milioni di euro. Per quanto riguarda invece il ruolo di terzino, si valutano diversi nomi anche perché difficilmente Alex Sandro rimarrà a Torino nella stagione 2023-2024. Il brasiliano è in scadenza di contratto a giugno ed attualmente guadagna circa 6 milioni di euro netti a stagione. Sono tre i giocatori che piacciono alla società bianconera, tutti in scadenza di contratto a fine stagione: Alejandro Grimaldo del Benfica, Rami Bensebaini e Raphael Guerreiro del Borussia Dortmund. Il portoghese garantirebbe esperienza e qualità, e può giocare sia come terzino che in una posizione più avanzata.

Potrebbe arrivare per il dopo Alex Sandro a parametro zero il giocatore Raphael Guerreiro

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe lavorando al dopo Alex Sandro. Il brasiliano va in scadenza di contratto a giugno e difficilmente prolungherà il suo contratto con la società bianconera. In una recente intervista il giocatore ha dichiarato che gradirebbe rimanere alla Juve ma che la sua conferma non dipende da lui ma dalla società bianconera.

Attualmente però la Juventus starebbe lavorando su diversi nomi, da Grimaldo a Bensebaini, fino ad arrivare a Raphael Guerreiro. Proprio il portoghese è in scadenza di contratto a giugno con il Borussia Dortmund. In questo inizio di stagione ha giocato fino ad adesso 6 match nel campionato tedesco segnando un gol, 1 match con 1 gol in Coppa di Germania e 3 match in Champions League segnando 2 gol.

Il nazionale portoghese garantirebbe esperienza e qualità e sulla fascia sinistra formerebbe un duo importante con Filip Kostic.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe ingaggiare altri giocatori a parametro zero. Ci sono diversi centrocampisti che vanno in scadenza a giugno e potrebbero incrementare il livello qualitativo del settore bianconero. Piacciono Youri Tielemans del Leicester, N'Golo Kanté del Chelsea, Ilkay Gundogan e Douglas Luiz dell'Aston Villa, tutti giocatori in scadenza di contratto a giugno.