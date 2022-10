Nella partita di Champions League che la Juventus ha vinto per 3-1 contro il Maccabi Haifa è stato determinante Angel Di Maria, autore di tre assist decisivi, per i due gol di Rabiot e per quello di Vlahovic. Una prestazione davvero importante che gli è valsa il premio come uomo del match. L'argentino è stato elogiato da diversi addetti ai lavori, in particolar modo anche da Daniele Adani.

Tramite il suo profilo Instagram il commentatore sportivo ha voluto sottolineare tutto il proprio "amore" calcistico per Di Maria, aggiungendo di sperare che in ogni partita "el Fideo" possa fare gol, assist, rabone e doppi passi.

Adani non ha mai nascosto la propria stima professionale e calcistica nei confronti dell'argentino, il quale in questa stagione è stato condizionato da un infortunio muscolare che non gli ha permesso di esprimersi al meglio. Quando è forma ideale però Di Maria ha dimostrato quanto possa essere decisivo, come è successo proprio contro il Maccabi Haifa.

Il commentatore sportivo Adani ha parlato di Di Maria

'Vi capita quando vedere le partite di guardale in funzione di un solo giocatore? A me è capitato in Juve-Maccabi. Amo talmente tanto Di Maria che ero lì che tifavo totalmente per lui come faccio ogni volta che gioca', sono queste le dichiarazioni di Daniele Adani in un recente video pubblicato sul suo profilo Instagram.

Parole che confermano tutta la sua stima calcistico nei confronti del giocatore della Juventus Angel Di Maria.

Il commentatore sportivo ha aggiunto: 'Spero sempre che faccia due gol, due assist, quattro rabone, 18 roulette, 22 doppi passi. 34 tunnel. Il "Fideo" è meglio di qualsiasi trofeo. In abbondanza o in carestia, siamo tutti figli Di Maria'.

La stagione fin qui disputata da Di Maria nella Juventus

L'inizio di stagione di Di Maria è stato condizionato da un infortunio muscolare rimediato contro il Sassuolo. Dopo aver segnato un gol contro gli emiliani è stato sostituito ed è rientrato contro la Fiorentina. Prima di recuperare la forma ideale ha impiegato alcune settimane, fra l'altro poi è stato espulso nel match contro il Monza rimediando due giornate di squalifica.

Fino ad adesso in stagione Di Maria ha giocato con la Juventus in campionato quattro partite, segnando un gol e fornendo un assist e due incontri con tre assist in Champions League. Rientrerà in campionato nell'incontro contro il Torino previsto il 15 ottobre all'Allianz Stadium.