L'Inter starebbe già pensando alla rosa della prossima stagione e valuta i nomi che potrebbero far parte ancora del progetto. Secondo le ultime indiscrezioni, il Chelsea, sotto richiesta di Potter, potrebbe richiamare Romelu Lukaku. Il centravanti belga, infortunato da circa due mesi per un problema ai flessori, è in prestito a Milano dalla scorsa estate. I nerazzurri e il calciatore vorrebbero rinnovare il proprio rapporto, ma il nuovo tecnico del Chelsea potrebbe considerarlo per la nuova stagione. Il reparto nerazzurro potrebbe dunque subire una profonda rivoluzione e l'unico praticamente sicuro di essere confermato è Lautaro Martinez.

Edin Dzeko non dovrebbe rinnovare il contratto in scadenza e molto probabilmente lascerà la squadra dopo due anni. Mentre Joaquin Correa, che non ha soddisfatto le aspettative, sarebbe seguito da Siviglia e Newcastle e potrebbe lasciare il club a fine stagione se dovesse arrivare un'offerta irrinunciabile.

Inter: i nomi in entrata per il futuro

I nomi in entrata per l'attacco del futuro potrebbero essere quelli di Jonathan David e Roberto Firmino.

Il primo avrebbe una valutazione molto onerosa di circa 50 milioni di euro e sarebbe corteggiato da molti top club europei, pertanto la pista pare difficile da percorrere.

Il centravanti brasiliano del Liverpool ha invece il contratto in scadenza nel 2023 e potrebbe liberarsi a parametro zero.

L'unico problema potrebbe essere l'oneroso ingaggio che il classe 1991 percepisce attualmente (oltre 10 milioni di euro). Sulle sue tracce ci sarebbero anche Bayern Monaco e Juventus.

Darmian sempre più jolly

L'Inter del futuro potrebbe confermare anche alcuni calciatori della rosa attuale che sono in grado di interpretare vari ruoli.

Potrebbe essere il caso di Matteo Darmian che, oltre a giocare da esterno su entrambe le corsie o da centrale di destra o sinistra nella difesa a tre, darebbe delle garanzie da mezzala. L'ex Manchester United, voluto in passato da Antonio Conte, ha il contratto in scadenza nel 2023, ma potrebbe rinnovare il suo rapporto con la società nerazzurra proprio per le garanzie tattiche che offre.

Nella gara vinta per 2-0 contro la Salernitana è stato chiamato in causa nel secondo tempo interpretando il ruolo di mezzala. Inzaghi lo ha collocato al posto di Nicolò Barella nella parte destra del centrocampo, dove ha dimostrato di essere a proprio agio e soprattutto di essere disciplinato sia in fase offensiva che in quella difensiva. La società potrebbe dunque decidere di tenerlo in rosa anche per la prossima stagione.