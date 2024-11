Non sono arrivate buone notizie dalla Colombia per la Juventus, alle prese col grave infortunio rimediato da Juan Cabal durante un allenamento con la nazionale dei 'Cafeteros': il terzino era stato convocato per gli impegni delle qualificazioni mondiali contro Uruguay ed Ecuador, ma nelle prossime ore farà inevitabilmente ritorno a Torino.

Per l'ex Verona bisogna registrare un problema al ginocchio sinistro che potrebbe interessare il legamento crociato: qualora gli esami svolti al rientro in Italia dovesse confermare tale diagnosi, la Juventus si troverebbe costretta a compiere delle valutazioni in vista della sessione invernale del Calciomercato prevista per il mese di gennaio.

La società bianconera, già priva di Gleison Bremer per la rottura del crociato rimediata nel corso di Lipsia-Juventus in Champions League, si concentrerebbe sulla ricerca di un nuovo difensore: il primo nome sulla lista del direttore sportivo Cristiano Giuntoli è quello di Milan Skriniar.

Calciomercato Juventus: Skriniar ai margini del PSG

Juventus a caccia di forze fresche in difesa e il profilo di Skriniar sembra essere ideale per la 'Vecchia Signora': lo slovacco non sta giocando quanto sperato al PSG, dove finora ha collezionato soltanto quattro presenze in Ligue 1, senza mai essere schierato per neanche un minuto in Champions League.

Nei piani del tecnico Luis Enrique, l'ex Inter è una riserva e ciò non fa altro che strizzare l'occhio a Giuntoli, pronto a regalare il giocatore a Thiago Motta in vista della seconda parte di stagione.

Skriniar alla Juventus soltanto in prestito

Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport c'è però soltanto un modo per vedere Skriniar con la maglia bianconera a gennaio: Juventus disposta a puntare su di lui solo con la formula del prestito, in modo da non incidere pesantemente sul bilancio con un esborso considerevole.

Se Skriniar accettasse l'ipotesi del prestito alla Juventus, insomma, l'affare sarebbe sulla buona strada: con la consapevolezza che non ci sarebbero certezze in merito ad una permanenza a Torino oltre il termine della stagione in essere.

Le uniche garanzie per Skriniar sarebbero di natura tecnica, con un minutaggio più elevato rispetto all'impiego col contagocce che ne sta facendo Luis Enrique all'ombra della Tour Eiffel.

Giuntoli: 'Vogliamo giocatori che accettino di mettersi in discussione'

Le recenti dichiarazioni di Giuntoli, peraltro, appaiono come una sorta di messaggio in codice rivolto proprio a Skriniar. Presente al Charity Gala Dinner di Milano, il dirigente ha parlato in questi termini delle possibilità di un futuro affondo per il difensore slovacco: ''Al momento ci guardiamo intorno, sappiamo bene che il mercato di gennaio può cambiare da un momento all'altro. Stiamo alla finestra, facciamo delle valutazioni ma non esiste un'unica opzione. I tempi sono prematuri, è ancora presto per parlarne. Cerchiamo un ragazzo disponibile - ha concluso Giuntoli - e pronto a mettersi in discussione per entrare a far parte di un club importante come la Juventus''.