Uno dei top player all'interno della rosa dell'Inter è senza dubbio Lautaro Martinez. Il Toro ha rinnovato non a caso il contratto con la società nerazzurra un anno fa a cifre importanti, diventando il giocatore più pagato della rosa insieme a Marcelo Brozovic, prima del ritorno di Romelu Lukaku, a poco più di 6 milioni di euro a stagione. L'attaccante argentino ormai sembra aver fatto quello step in più e anche nel periodo in cui non ha segnato è sempre stato tra i pochi a salvarsi dall'insufficienza. Il giocatore ha sempre avuto estimatori in giro per l'Europa e per il futuro il club che sembrerebbe essere maggiormente interessato è il Bayern Monaco, che la scorsa estate ha perso Lewandowski, praticamente non sostituito visto che è arrivato Mané, che gioca in un altro ruolo.

Il Milan è alla ricerca di un rinforzo in mezzo al campo e non sono esclusi colpi di scena per il futuro. I rossoneri, infatti, avrebbero messo gli occhi su Leandro Paredes, ora in forza alla Juventus, che ha un diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro per prelevarlo a titolo definitivo dal Paris Saint Germain.

Bayern Monaco su Lautaro

Lautaro Martinez potrebbe caratterizzare le prossime sessioni di Calciomercato. La scorsa estate il Toro ha spento sul nascere tutte le voci ribadendo la volontà di restare all'Inter in più circostanze. Per i prossimi mesi bisognerà vedere se accadrà lo stesso, visto che su di lui avrebbe messo gli occhi il Bayern Monaco. I bavaresi hanno ceduto Robert Lewandowski al Barcellona e non lo hanno sostituito, puntando su Sadio Mané che, però, nasce esterno d'attacco.

Il club tedesco, tra l'altro, non ha problemi di liquidità e potrebbe fare una proposta molto importante per il classe 1997, che in questa stagione ha messo a segno quattro reti in campionato e una in Champions League.

Numeri importanti, che lo eleggono ad attaccanti top in tutta Europa e il possibile Mondiale in Qatar con l'Argentina può rappresentare una vetrina ulteriore per far schizzare alle stelle il suo valore.

L'Inter, comunque, non si siederà a trattare se non per proposte vicine ai 100 milioni di euro e questo avviso vale anche per tutte le altre società interessate.

Milan su Paredes

Il Milan si guarda sempre intorno per alzare il livello della rosa a disposizione di Stefano Pioli. La società rossonera sarebbe alla ricerca di un regista in mezzo al campo e per questo nelle ultime ore starebbe prendendo quota l'ipotesi Leandro Paredes.

L'argentino fino ad ora non ha convinto a pieno la Juventus e proprio per questo potrebbe non esercitare il diritto di riscatto, che ammonta a 15 milioni di euro, anche se potrebbe scattare l'obbligo a determinate condizioni. In quel caso non è da escludere una trattativa tra le due società, con i rossoneri pronti a mettere sul piatto il cartellino di Ante Rebic proponendo uno scambio alla pari.