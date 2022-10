La Juventus prepara una vera e propria rivoluzione che potrebbe già concretizzarsi nel mercato invernale. Infatti, anche un totem come Leonardo Bonucci potrebbe salutare già a gennaio, visto l'interesse del Tottenham del grande ex Antonio Conte.

Juve, possibile interesse del Tottenham per Bonucci

Viste le ultime panchine come quella nel derby contro il Torino e un rapporto che non sembrerebbe mai sbocciato con mister Allegri, il capitano bianconero potrebbe esser ceduto. Secondo le ultime notizie di mercato, ci sarebbe l'interesse del Tottenham di Antonio Conte che sarebbe a caccia di un difensore di esperienza e caratura internazionale per completare il pacchetto arretrato, così da provare ad inserirsi nella lotta per il titolo.

Per questo, gli Spurs potrebbero provare a trovare un accordo già nella finestra per accaparrarsi le prestazioni del centrale italiano. Molto dipenderà dalla volontà di Bonucci di lasciare dalla Juventus e dagli obiettivi che la Vecchia Signora riuscirà a conquistare in questa prima parte di stagione. Con l'eventuale partenza di Bonucci, il club bianconero dovrebbe ritornare sul mercato per completare il pacchetto arretrato a disposizione di Allegri.

Tra i nomi più caldi sul taccuino del direttore sportivo Cherubini resta sempre quello di Evan Ndicka, centrale francese dell'Eintracht di Francoforte seguito anche dalla Roma di Josè Mourinho. Altra candidatura da prendere in considerazione è quella di Caleb Okoli, giovane difensore che si sta ritagliando uno spazio importante nell'Atalanta di Gasperini.

Juve, infortunio per Bremer: possibile rientro con l'Inter

In ottica difesa, piove sul bagnato per la Juventus e per Massimiliano Allegri che perde anche Gleison Bremer. Il difensore brasiliano è uscito nel derby contro il Torino riportando un problema muscolare.

Dopo gli esami effettuati al JMedical, si è riscontrato una lesione che lo terrà fuori per circa 20 giorni.

Il centrale brasiliano dovrebbe saltare così le sfide contro Empoli e Lecce in campionato ed anche quella contro il Benfica in Champions League, fondamentale per il prosieguo europeo della Vecchia Signora. L'obiettivo è quello di averlo a disposizione per il big match dell'Allianz Stadium contro l'Inter di Simone Inzaghi, in programma il 6 di novembre.

In attesa del rientro in campo di Bremer, Allegri potrebbe decidere di puntare su Rugani e Gatti confermando la difesa a tre vista contro il Toro di Juric oppure passare ad un 4-3-3 con la coppia centrale formata da Bonucci e Danilo, vero leader della difesa bianconera.

Oltre Bremer, si attendono sviluppi anche su Angel Di Maria che come il compagno di squadra dovrebbe ritornare a disposizione per il match contro i nerazzurri.