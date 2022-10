La Juventus è attesa da miglioramenti evidenti non solo nei risultati ma anche nel gioco. Sarà un mese e mezzo impegnativo fra campionato e Champions League, con Massimiliano Allegri che ha la fiducia della società bianconera almeno fino alla pausa mondiale. Come la scorsa stagione la squadra bianconera sembra avere problemi nel costruire gioco e nella realizzazione dei gol. L'arrivo di Paredes ha migliorato l'impostazione di gioco ma rimane la problematica nel servire in maniera ideale le punte, specialmente Vlahovic. Pesano le partenze di Dybala e Morata, l'argentino come è noto si è trasferito a parametro zero alla Roma, lo spagnolo invece non è stato riscattato dalla società bianconera ed è ritornato all'Atletico Madrid.

Il nazionale spagnolo ha un contratto fino a giugno 2024 ed in questo inizio di stagione è stato impiegato in diversi match dal tecnico Simeone. Nonostante questo le notizie che arrivano dai giornali sportivi spagnoli parlano di una sua possibile partenza a gennaio. Il motivo sarebbe la volontà dell'Atletico Madrid di acquistare Roberto Firmino, in scadenza di contratto con il Liverpool a giugno. Arriverebbe nella società spagnola a prezzo vantaggioso, il suo eventuale arrivo agevolerebbe la partenza di Morata, che potrebbe ritornare nella società bianconera.

Il giocatore Morata potrebbe trasferirsi alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il giocatore del Liverpool Roberto Firmino potrebbe trasferirsi nell'Atletico Madrid a gennaio.

Questo potrebbe agevolare la partenza di Alvaro Morata, in scadenza di contratto a giugno 2024. Lo spagnolo potrebbe arrivare a Torino, con la Juventus che valuterebbe l'acquisto di un'altra punta che possa integrarsi con i vari Vlahovic e Milik. Lo spagnolo si integrerebbe molto bene con entrambe le punte oltre al fatto che può fare la punta centrale magari supportato da Di Maria e Chiesa.

La sua valutazione di mercato è di circa 20 milioni di euro. In questo inizio di stagione ha disputato 6 match nel campionato spagnolo segnando 3 gol, a questi bisogna aggiungere 2 match in Champions League. Di recente ha segnato il gol decisivo nella nazionale spagnola contro il Portogallo che ha garantito la qualificazione alle finali di Nations League.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe fare altri acquisti importanti a gennaio. Si valutano soprattutto giocatori per la difesa, per il centrocampo invece eventuali rinforzi potrebbero esserci a giugno considerando i tanti giocatori di qualità in scadenza di contratto a fine stagione. Per quanto riguarda la difesa potrebbero arrivare un centrale ed un terzino. Piacciono Evan N'Dicka, Bensebaini e Grimaldo. Di questi a gennaio non potrà arrivare l'algerino essendo extracomunitario. Tutti giocatori che hanno una valutazione di mercato di circa 10 milioni di euro proprio perché in scadenza di contratto a fine stagione.