La Juventus è attesa da un mese e mezzo impegnativo in cui dovrà dimostrare miglioramenti evidenti nel gioco. Sarà importante anche raccogliere punti considerando i -7 punti dal primo posto in classifica di Atalanta e Napoli oltre a vincere i quattro match in Champions League per qualificarsi agli ottavi di finale. Di certo Allegri ha ricevuto la fiducia della società, almeno fino a novembre. Se dovesse deludere il suo esonero diventerebbe una possibilità concreta, con l'arrivo di un traghettatore fino a giugno. Dalla stagione 2023-2024 potrebbe arrivare un tecnico con esperienza internazionale.

Fra i nomi seguiti dalla società bianconera ci sarebbe anche Antonio Conte, il tecnico è attualmente al Tottenham con un contratto fino a giugno 2023. Di recente è stato intervistato dai giornalisti inglesi e ha risposto alle domande riguardanti le indiscrezioni di mercato che parlano di un suo possibile ritorno alla Juventus. Il tecnico ha voluto sottolineare che in questo momento le notizie che lo stanno riguardando sono irrispettose non solo per lui ma anche per il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri. Ha aggiunto che siamo appena ad inizio stagione e c'è tempo per trovare insieme al Tottenham la situazione migliore per tutti. Conte ci ha tenuto a precisare che ha un buon rapporto professionale ed umano con il presidente della società inglese e con il dirigente Fabio Paratici.

Sarebbe un ritorno per il tecnico pugliese, è stato tre stagioni nella società bianconera vincendo diverse competizioni italiane, fra queste anche tre titoli di Serie A. Conte ha aggiunto: 'Ho sempre detto che sono felice qui e che mi sto godendo l'esperienza professionale al Tottenham'. Il tecnico ha dichiarato che ci sarà tempo per prendere la miglior decisione per tutti, di certo sta bene a Londra ed ha un ottimo rapporto con la società inglese.

I possibili nomi per il dopo Allegri: ci sarebbero anche Zidane, Tuchel e Gasperini

La Juventus starebbe valutando diversi nomi come eventuali sostituti di Allegri per la stagione 2023-2024. Piace sicuramente Zidane anche se le ultime notizie di mercato confermano la possibilità di sostituire Deschamps sulla panchina della nazionale francese dopo il mondiale. Si valuta anche Tuchel esonerato qualche settimana fa dal Chelsea. Piace anche Gasperini, che sta disputando una stagione importante con l'Atalanta, oltre ad Antonio Conte, secondo diversi addetti ai lavori il tecnico ritornerebbe volentieri nella società bianconera.