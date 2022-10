La Juventus, in queste ore, si è preparata in vista della gara contro il Lecce. Per questo match, Massimiliano Allegri ha perso altri due giocatori e si tratta di Dusan Vlahovic e Manuel Locatelli. Il primo è afflitto da un problema muscolare che non ha ancora smaltito e per questo motivo resterà a Torino. Mentre il numero 5 juventino sarà esentato dalla trasferta di Lecce a causa di problemi personali. Ad annunciare il forfait di questi due giocatori è stato lo stesso Massimiliano Allegri in conferenza stampa. La Juventus andrà in Puglia con soli 19 giocatori.

Infatti, mancheranno anche Angel Di Maria, Leandro Paredes, Gleison Bremer, Federico Chiesa, Paul Pogba e Mattia De Sciglio. Dunque, i bianconeri saranno in piena emergenza e per quanto riguarda la formazione ci saranno poche novità.

La Juventus perde i pezzi

Per la gara di Lecce gli assenti saranno otto e Massimiliano Allegri dovrà puntare su alcuni giovani e in rampa di lancio ci sono i vari Samuel Iling-Junior, Matias Soulè e Fabio Miretti. Anche se resta da capire se saranno titolari oppure se giocheranno a gara in corso. Per quanto riguarda il ruolo di regista, però, Massimiliano Allegri non ha a disposizione un giocatore di ruolo visto le assenze di Manuel Locatelli e Leandro Paredes. Perciò non è da escludere un cambio di modulo oppure che venga adattato un altro calciatore.

Ogni decisione il tecnico livornese la prenderà nelle prossime ore.

Allegri sprona la Juventus

Questa settimana per la Juventus è stata particolarmente difficile vista l'eliminazione aritmetica dalla Champions League. Adesso, la squadra è chiamata a reagire e a dare sei segnali. Di questo ne ha parlato anche Massimiliano Allegri in conferenza stampa: "Ora siamo chiamati a dare qualcosa in più per fare girare le cose a nostro favore".

Adesso resta da capire se la Juventus sarà brava a scrollarsi di dosso la delusione per il mancato accesso agli ottavi di finale di Champions League. Ma i bianconeri sono chiamati a pensare solo al campionato visto che eventualmente la questione Europa League è rimandata al 2023. Anche lo stesso Allegri ha sottolineato che bisogna pensare solo alla Serie A: "Pensare all'Europa League non ha senso.

Bisogna pensare al campionato". Adesso la Juventus dovrà cercare di fare più punti possibili per arrivare nel 2023 nelle migliori condizioni possibili. Anche perché con il nuovo anno si spera di ritrovare tutti i giocatori che infortunati che fino ad ora non sono stati a disposizione.