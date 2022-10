La Juventus deve fare i conti con l'eliminazione dalla Champions League. Le speranza per i bianconeri erano esigue ma la sconfitta per 4-3 contro il Benfica è stata una batosta che sembra difficile da superare. Adesso la Juventus dovrà provare a fare punti con il Paris Saint Germain per andare almeno in Europa League. Oltre, alle scorie della sconfitta i bianconeri dovranno fare i conti con l'infortunio accusato da Dusan Vlahovic. Il numero 9 juventino al 70' minuto ha chiesto il cambio e si è seduto in panchina. Vlahovic è stato avvicinato da un membro dello staff sanitario per capire quali fossero le sue condizioni.

L'espressione del calciatore non è stata confortante visto che si è portato le mani sugli occhi ed è apparso in lacrime. Adesso resta da capire se questo suo stato d'animo sia causato dal dolore accusato oppure se fosse arrabbiato per il risultato del campo. In ogni caso la Juventus resta in apprensione per le condizioni del suo bomber.

Vlahovic potrebbe fermarsi

La serata di Lisbona ha portato cattive notizie per la Juventus visto che oltre all'eliminazione dalla Champions League i bianconeri devono fare i conti con le condizioni non ottimali di Dusan Vlahovic. Il bomber serbo ha chiesto il cambio e appena si è seduto in panchina sulla sua coscia destra è stato messo del ghiaccio. Adesso resta da capire se il ragazzo si sia fermato in tempo oppure se ha riportato una lesione.

Una volta che la Juventus tornerà a Torino, Vlahovic dovrebbe essere sottoposto ad accertamenti e allora si capirà qualcosa in più. Se i controlli accerteranno la presenza di una lesione la sua assenza si andrebbe ad aggiungere a quelle di Gleison Bremer, Federico Chiesa, Paul Pogba, Leandro Paredes, Angel Di Maria e Mattia De Sciglio.

Nessuno di questi giocatori recupererà per la gara contro il Lecce del 29 ottobre. Dunque, se a queste assenze si dovesse aggiungere il forfait di Dusan Vlahovic, la Juventus si presenterebbe in Puglia in piena emergenza. Inoltre, resta da capire se qualcuno degli infortunati recupererà per il match contro il Paris Saint - Germain oppure se non si vorranno correre rischi e alcuni di loro torneranno solo contro l'Inter.

La spinta dei giovani

La Juventus, nel match contro il Benfica, è apparsa in grande difficoltà e ad un certo punto il punteggio era piuttosto severo. La squadra è stata sotto per 4-1, ma l'ingresso in campo dei giovani ha portato nuova linfa e i bianconeri hanno accorciato le distanze sul 4-3. La Juventus ha avuto anche la possibilità di pareggiare ma la squadra si è svegliata troppo tardi. Adesso, però, la stagione entrerà nel vivo e il primo obiettivo ovvero il passaggio del turno in Champions League è già sfumato, si punta sui giovani per il campionato.