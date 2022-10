Nella gara disputata dalla contro il Maccabi Haifa, la Juventus ha perso Mattia De Sciglio. Il numero 2 juventino è stato cambiato all'intervallo per un problema alla coscia. Poche ore fa, Mattia De Sciglio è stato al JMedical per sottoporsi ad accertamenti strumentali che hanno evidenziato una lesione di medio grado al retto femorale. Questo stop si preannuncia piuttosto lungo, ma qualcosa in più si saprà tra dieci giorni, quando il difensore della Juventus verrà sottoposto a nuovi accertamenti strumentali. In ogni caso, sembra difficile che Mattia De Sciglio riesca a rientrare in breve tempo in quanto le lesioni di medio grado richiedono delle tempistiche di guarigione più lunghe.

La Juventus pensa già al match contro il Milan

La Juventus, dopo la gara vinta in Champions League contro il Maccabi Haifa, ha già voltato pagina, visto che sabato 8 ottobre sarà in programma il match contro il Milan. Per questo match, Massimiliano Allegri non avrà a disposizione Mattia De Sciglio. Di fatto, la Juventus avrà solo tre terzini di ruolo, anche se Danilo ultimamente è stato impiegato anche come terzo centrale di difesa. È possibile che contro il Milan il tecnico livornese si affidi ad un 3-5-2. In difesa dovrebbero giocare Bremer, Leonardo Bonucci e Danilo. A centrocampo, sulla corsia di destra dovrebbe toccare a Juan Cuadrado, mentre in mezzo ci potrebbe essere il terzetto composto da Manuel Locatelli, Leandro Paredes e Adrien Rabiot.

A sinistra, ci sará Filip Kostic. In attacco, invece, mancherà lo squalificato Angel Di Maria ma dovrebbe esserci il ritorno di Arek Milik. Il polacco, contro il Maccabi Haifa, è stato tenuto in panchina per 90 minuti, anche perché non era al meglio della condizione. Al fianco di Arek Milik sarà confermato Dusan Vlahovic, ma non è da escludere che Massimiliano Allegri possa affidarsi anche ad un 4-4-2.

A quel punto, Juan Cuadrado scalerebbe in difesa, mentre a centrocampo toccherebbe ancora a Weston McKennie. L'americano, però, è sembrato un po' stanco contro il Maccabi Haifa, perciò non è da escludere che possa riposare.

Venerdì 7 ottobre sarà già vigilia per la Juventus

Per la Juventus non ci sarà molto tempo per preparare la gara contro il Milan.

Per il match contro i rossoneri Massimiliano Allegri ha qualche dubbio di formazione che risolverà solo dopo l'allenamento di domani 7 ottobre che si svolgerà nel pomeriggio prima della partenza per Milano. La sessione della vigilia sarà preceduta dalla conferenza stampa di Massimiliano Allegri che si svolgerà alle 12, ma difficilmente il tecnico livornese darà indicazioni sulla probabile formazione della Juventus.