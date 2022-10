Massimiliano Allegri, nell'ultimo anno e mezzo, ha sempre dato fiducia ad Adrien Rabiot. Sotto la gestione di tecnico livornese, il centrocampista francese è diventato uno dei titolarissimi della Juventus. Questa estate, però, sembrava che Adrien Rabiot potesse lasciare Torino direzione Manchester. Stando a quanto rivelato da Gianluca Di Marzio, il francese quando è arrivata la proposta dello United sarebbe andato da Massimiliano Allegri per parlargli di questa eventualità. Il tecnico livornese, nel corso di questo colloquio, avrebbe detto al francese di ritenerlo un giocatore importante.

Queste parole di Allegri avrebbero spinto Rabiot a non prendere seriamente in considerazione l'offerta del Manchester United e avrebbe così deciso di restare alla Juventus.

L'importanza di Rabiot

Adrien Rabiot è uno dei giocatori più preziosi per Massimiliano Allegri. Il francese dà equilibrio alla squadra e quando non è stato a disposizione la Juventus ne ha risentito e non poco. Il numero 25 juventino, nella sfida contro il Maccabi Haifa, è stato decisivo realizzando una doppietta. Al termine del match di Champions League, Adrien Rabiot, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato del suo legame con Massimiliano Allegri: "Il mister si fida di me: per lui è importante avere un giocatore che può dare equilibrio alla squadra".

Dunque, il numero 25 juventino è un giocatore in grade di dare un apporto fondamentale alla Juventus e non è un caso che con il suo ritorno siano arrivate le vittorie contro Bologna e Maccabi Haifa. Inoltre, per Rabiot la cosa più importante è che la squadra raggiunga la vittoria: "Sono contento per aver fatto gol, ma per me non è la cosa più importante, lo è vincere".

Fondamentale anche il rientro di Di Maria

Nel match contro il Maccabi Haifa, la Juventus ha ritrovato Angel Di Maria. L'argentino, in campionato, è squalificato e dunque si può concentrare solo sulla Champions League. Nel match contro il Maccabi El Fideo ha di fatto spaccato la partita fornendo tre assist decisivo. Il primo è arrivato a metà della prima frazione di gioco ed è servito per innescare Adrien Rabiot.

Mentre il secondo assist ha dato il via all'azione che ha portato Dusan Vlahovic a marcare il raddoppio. La Juventus, nell'ultimo quarto d'ora di partita ha sofferto il ritorno del Maccabi Haifa ma anche in questo frangente Angel Di Maria si è dimostrato decisivo. Infatti, El Fideo si è incaricato di battere l'angolo che ha portato Adrien Rabiot a segnare il suo secondo gol. Dunque, per Angel Di Maria sono arrivati tre assist illuminanti che hanno portato alla vittoria. Adesso El Fideo salterà la gara contro il Milan in campionato visto che dovrà scontare ancora una giornata di squalifica.