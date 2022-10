Venerdì alle 20,30 gara spartiacque per Genoa e Cagliari che si affrontano per la prima volta in Serie B dopo essere retrocesse la scorsa stagione. I liguri dopo un inizio balbettante hanno trovato il giusto ritmo battendo Modena e Spal e mostrando, soprattutto a Ferrara miglioramenti importanti. Strada inversa per i sardi che sono reduci da due brutte sconfitte con il Bari e con il Venezia che hanno fatto finire al centro della critica il tecnico Fabio Liverani. Il mister non sarebbe ad immediato rischio esonero ma in caso di sconfitta a Genova la sua posizione potrebbe diventare molto meno salda.

Ampia scelta per Blessin, Liverani senza due titolari per Genoa-Cagliari

Un bivio quindi per entrambe le squadre con il Genoa che è secondo a meno un punto dalla vetta mentre il Cagliari al momento è nono con dieci punti e se il campionato finisse adesso non sarebbe nemmeno qualificato ai playoff. E la sfida di domani sera non sarà complicato solo dal momento per gli ospiti che infatti arriveranno a Marassi senza due titolari del calibro di Rog e Barreca, centrocampista ed esterno difensivo di sicuro affidamento per la categoria.

Sono molti di meno i problemi per Blessin che recupera Bani in difesa dal primo minuto ma deve rinunciare a Sturaro, Galdames, Badelj e Ekuban, con gli ultimi due che sono vicini al rientro.

Il tecnico tedesco ha però una rosa molto ampia e forse la migliore tecnicamente dell'intero campionato cadetto e così metterà in un campo un undici decisamente competitivo.

Genoa-Cagliari: i possibili titolari del match

Il Grifone dovrebbe confermare il 4-2-3-1 di Ferrara con Dragusin a fare coppia con Bani al centro della difesa e Baselli più di Hefti a destra.

In mediana Strootman e Frendrup sembrano ormai i titolari inamovibili, così come lo sono Coda e Aramu in attacco. Qualche dubbio in più per quello che riguarda gli esterni, e se Gudmundsson viaggia veloce verso la conferma a destra potrebbe esserci il cambio: fuori Yalcin, dentro Jagiello che ha recuperato e grazie alla sua duttilità regala più soluzioni a Blessin.

Liverani invece deve sciogliere diverse situazione, a sinistra senza Barreca si scalda Obert, cambia anche la mediana con Viola e Nandez scudieri di Makoumbou. Possibile la conferma del 4-3-2-1 e quindi di Mancosu e Pereiro alle spalle del centravanti ruolo per cui si candidano i due ex di turno Lapadula e Pavoletti.

Genoa (4-2-3-1) Martinez, Sabelli, Dragusin, Bani, Pajac; Strootman, Frendrup; Jagiello, Aramu, Gudmundsson; Coda.

Cagliari (4-3-2-1) Radunovic, Zappa, Altare, Goldaniga Obert; Viola, Makoumbou, Nandez; Pereiro, Mancosu; Pavoletti

Dove vedere Genoa-Cagliari in diretta tv e streaming

La sfida del Ferraris sarà visibile su DAZN in streaming tramite App e sito ufficiale, oppure in tv su Sky ai canali 201 e 202.

Non saranno però solo questi i modi per vivere live la sfida Genoa-Cagliari. La Serie B viene anche trasmessa con tutte le due gare sulla App di Helbiz, servizio in abbonamento al pari dei primi due, oppure on demand sempre in streaming su NOW Tv e su One Football con la modalità del pay per view, quindi acquistando anche solamente la singola gara.