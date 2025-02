Secondo quanto dichiarato nelle ultime ore dall'ex giocatore Massimo Brambati, la Juventus avrebbe dovuto puntare su Antonio Conte anziché prendere Thiago Motta. Dell'italo brasiliano e del suo operato ha parlato alla Gazzetta anche il CT della Turchia Vincenzo Montella.

Brambati: 'I risultati parlano chiaro: sarebbe stato meglio prendere Conte anziché Motta'

L'ex calciatore Massimo Brambati è intervenuto nelle scorse ore ai microfoni di Calciomercato.com e facendo riferimento alle recenti dichiarazioni di Marcello Lippi sulla Juventus e su Thiago Motta ha detto: "Sono d'accordo con quanto ha detto il mister e credo che nelle sue parole ci fosse un riferimento più che velato ad Antonio Conte.

I risultati dicono che sarebbe stato meglio prendere l'allenatore salentino anziché quello italo brasiliano, ma io questo, con tutto il rispetto per Lippi, lo dico già dal primo post Allegri. Non a caso Antonio in quel periodo andò da un'acerrima rivale, vale a dire l'Inter e da quel momento i nerazzurri hanno come cambiato marcia e sono diventati un'altra squadra. Se non ci fosse stato Conte, il club lombardo ora per me navigherebbe in altre acque".

Parlando poi della possibile permanenza alla Juventus di Motta Brambati ha detto: "Credo che molto dipenderà dal risultato sportivo. L'italo brasiliano ha sicuramente delle qualità ma sta crescendo alle spalle della Juventus, perché per migliorare commetti errori che sta pagando una squadra che teoricamente era abituata a vincere.

Penso che se verrà meno il risultato sportivo e mi riferisco alla qualificazione in Champions League e non chiaramente allo scudetto, anche la riconferma di Motta potrebbe subire lo stesso destino".

L'ex calciatore ha infine parlato dell'operato di Giuntoli dicendo: "Il suo lavoro va giudicato anche per quello che non ha fatto l'anno scorso, perché c'è stato un momento in cui la Juve era testa a testa con l'Inter e nel mercato di gennaio ha preso Djalò infortunato ed Alcaraz, di cui si sono perse le tracce.

Anche quest'anno ha commesso degli sbagli e al netto dell'infortunio di Bremer che c'è stato il 2 ottobre, si sarebbe dovuto presentare con un nuovo centrale già dalla Supercoppa di Ryiad. Lo stesso Kolo Muani è arrivato per un altro errore, quello di pensare di poter affrontare una stagione con Milik prima riserva. Insomma reputo Giuntoli finora non all'altezza della Juventus".

Montella: 'Dai bianconeri ci si aspettava di più, ma Motta ha dovuto fare i conti con troppi infortuni'

Della Juventus e dell'operato del suo tecnico ha parlato alla Gazzetta dello Sport anche il CT della Turchia Vincenzo Montella: "Dai bianconeri ci si aspettava di più. Thiago Motta ha dovuto fare i conti con parecchi infortuni tutti insieme, che hanno penalizzato giocatori da cui era lecito attendersi un contributo maggiore".

Su Yildiz Montella ha poi aggiunto: "È un talento straordinario, ha solo 19 anni e giocare nella Juve pesa. Non si può pretendere che abbia già la continuità di un veterano".