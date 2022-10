Nelle ultime partite, Massimiliano Allegri ha saputo tirare fuori dalla crisi la sua Juventus. La mossa decisiva del tecnico livornese è stata quella di tornare al 3-5-2. Inoltre, uno degli uomini chiave nella rinascita della Juventus è stato senz'altro Adrien Rabiot. Il francese è stato uno dei migliori in campo sia nel derby che contro l'Empoli. Adesso la Juventus potrebbe voler rinnovare il contratto del suo numero 25 che andrà in scadenza nel 2023. Ma stando a quanto afferma la Gazzetta dello Sport, ci sarebbe il rischio di perdere Rabiot a zero perché convincere sua mamma potrebbe essere molto complicato.

La signora Veronique è l'agente del centrocampista francese ed è un osso duro.

Allegri ha fiducia in Rabiot

Uno dei principali estimatori di Adrien Rabiot è senza ombra di dubbio Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese, anche dopo il match contro l'Empoli, ha sottolineato che il francese è un giocatore diverso rispetto agli altri: "Ha un motore diverso". Rabiot ha anche grandi margini di miglioramento e Massimiliano Allegri con lui sta facendo un grande lavoro. Inoltre, in estate, il francese è stato vicino a lasciare la Juventus ma proprio un colloquio tra l'allenatore e Rabiot è stato decisivo per cambiare il futuro del numero 25 juventino. Il francese non è andato al Manchester United è rimasto alla Juventus e adesso si è preso il ruolo di leader del centrocampo.

Adesso, però, la dirigenza bianconera dovrà cercare un accordo con la signora Veronique se vorrà tenere in rosa Rabiot. Il francese va in scadenza nel 2023 ma sembra difficile trovare un'intesa. Anche perché se il rendimento di Rabiot sarà così elevato certamente le pretendenti non mancheranno e potrebbero essere disposte a dare al giocatore un ingaggio molto elevato.

Si aspetta il rientro di Pogba

Nelle ultime partite, il centrocampo della Juventus sembra aver trovato la giusta alchimia. Il terzetto formato da Weston McKennie, Manuel Locatelli e Adrien Rabiot sta funzionando bene e adesso i titolari sono loro. Ma presto la mediana bianconera potrebbe ritrovare Paul Pogba. Il numero 10 juventino sta recuperando dopo l'operazione al menisco dello scorso 5 settembre.

Adesso Pogba ha ripreso a lavorare parzialmente in gruppo ma ancora di preciso non si sa ancora quando potrà essere convocato. La speranza di Paul Pogba sarebbe quella di poter giocare qualche partita con la Juventus per poter partecipare al Mondiale. La speranza è che il numero 10 juventino possa tornare per il match del 6 novembre contro l'Inter. In ogni caso non resta che attendere le prossime settimane per capire come evolverà la situazione di Pogba.