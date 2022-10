L'Inter lavora per potenziare la rosa di Simone Inzaghi e sarebbe attenta ai nomi che potrebbero essere trattati già nella prossima sessione di mercato. Secondo le ultime indiscrezioni, piacerebbe Armando Broja, in forza al Chelsea. Per puntellare il reparto, si monitorano anche nomi di caratura internazionale. I profili seguiti sarebbero quelli di Roberto Firmino del Liverpool, Marcus Rashford del Manchester United e Wilfried Zaha del Crystal Palace che hanno tutti in comune la scadenza del contratto prevista per il 2023. La società nerazzurra potrebbe però dover rispondere all'offerta che arriverebbe già a gennaio dal Tottenham per Alessandro Bastoni.

La priorità è potenziare l'attacco del futuro dell'Inter

L'Inter sarebbe pronta ad applicare un fitto restyling all'attacco in vista del prossimo anno. Edin Dzeko non dovrebbe rinnovare il suo rapporto ed avrebbe offerte dalla MLS League, mentre Joaquin Correa potrebbe essere ceduto in caso di offerta di circa 30 milioni di euro. Giuseppe Marotta è molto attento ai calciatori che hanno il contratto in scadenza e starebbe valutando vari nomi. Zaha sarebbe stato sondato anche nella stagione precedente ed avrebbe tutte le caratteristiche tecniche per comparire nella rosa di Simone Inzaghi. Piacerebbero anche Rashford e Firmino ma, al momento, sarebbero piste impercorribili perché percepiscono degli ingaggi troppo elevati per gli standard economici del club presieduto dagli Zhang.

Sarebbe, invece, più ipotizzabile applicare una strategia che porterebbe all'ingaggio di un giovane promettente in stile Lautaro Martinez. Il profilo potrebbe essere dunque quello di Broja che si sta mettendo in mostra ed avrebbe già una quotazione di circa 40 milioni di euro. L'attaccante avrebbe attratto osservatori provenienti da Spagna e Argentina, ma potrebbe essere un obiettivo dell'Inter che a fine stagione potrebbe cedere sia Joaquin Correa (piacerebbe al Newcastle) che Edin Dzeko.

Conte vorrebbe Bastoni a gennaio per il Tottenham

Dalla Premier League, sponda Tottenham, potrebbe arrivare un'offerta già a gennaio per Alessandro Bastoni. Il difensore piacerebbe molto ad Antonio Conte che lo ha lanciato proprio durante l'avventura all'Inter. Gli Spurs potrebbero presentarsi già a gennaio mettendo sul piatto circa 50 milioni di euro per il difensore centrale che ha il contratto in scadenza nel 2024.

Il club milanese non vorrebbe privarsi di un calciatore centrale per il progetto a stagione iniziata, ma un'offerta elevata potrebbe far vacillare la dirigenza meneghina che dovrebbe discutere anche per il rinnovo di Milan Skriniar.