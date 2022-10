La Juventus è al lavoro per cercare di finire al meglio la prima parte della stagione. La disfatta europea contro il Benfica dimostra le problematiche di una squadra che non ha una rosa all'altezza di grandi competizioni e che ha bisogno di qualità ed esperienza per crescere. Pesano le assenze di giocatori come Pogba, Di Maria, Paredes e Chiesa ma in tanti contestano allo staff dei preparatori atletici i tanti infortuni che stanno riguardando la rosa bianconera. Per questo ci attendiamo un mercato di gennaio importante, che possa portare degli innesti non solo in difesa ma anche in altri settori.

Si parla non solo del possibile arrivo di un centrale di sinistra e di un terzino ma anche di un giocatore per il settore avanzato. Fra quelli seguiti ci sarebbe Hakim Ziyech, giocatore del Chelsea che attualmente è una riserva nella squadra inglese. Il marocchino sarebbe considerato il sostituto ideale alla lunga di Angel Di Maria, che a fine stagione potrebbe lasciare la società bianconera per ritornare nel campionato argentino. Secondo la stampa inglese il Chelsea sarebbe pronto ad offrire alla Juve il cartellino di Hakim Ziyech per avere in campo Adrien Rabiot. Il francese è in scadenza di contratto con i bianconeri, pertanto vi è il rischio che a giugno possa lasciare Torino a parametro zero.

Possibile scambio di mercato fra Rabiot e Ziyech

Anche contro il Benfica in Champions League si sono notate le tante problematiche della rosa bianconera, che ha bisogno quanto prima dei ritorni di giocatori di esperienza come Paredes, Pogba e Chiesa.

Il mercato della Juventus

La Juventus in estate potrebbe valutare rinforzi a centrocampo . La società bianconera potrebbe attingere al mercato dei parametri zero, considerando che diversi giocatori vanno in scadenza proprio in estate. Fra questi spiccano i nomi di Youri Tielemans, N'Golo Kanté e Ilkay Gundogan. Per quanto riguarda invece la difesa già a gennaio potrebbero arrivare Evan N'Dicka, Rami Bensebaini e Alejandro Grimaldo.