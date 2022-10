La scorsa estate uno dei giocatori dell'Inter al centro dei rumor di mercato è stato Denzel Dumfries, che piaceva molto in Premier League, soprattutto al Chelsea. L'esterno olandese non era considerato incedibile dalla società nerazzurra ma non è mai arrivata una proposta congrua al suo valore. Il Mondiale in Qatar potrebbe portare novità in questo senso, visto che il giocatore potrebbe nuovamente finire al centro dei rumor di mercato a gennaio qualora dovesse disputare una competizione intercontinentale importante con la maglia della propria Nazionale.

Proprio i Blues sarebbero pronti a fare un nuovo tentativo per il giocatore.

La Juventus è alla disperata ricerca di rinforzi per il reparto difensivo dopo una prima parte di stagione decisamente deludente, che la vede lontano dai vertici della classifica e già fuori dalla Champions League. I bianconeri in questo senso avrebbero messo gli occhi su Roger Ibanez, anche se non sarà semplice convincere la Roma a privarsene a stagione in corso.

Chelsea ancora su Dumfries

Denzel Dumfries è arrivato all'Inter nell'estate del 2021 con il difficile compito di non far rimpiangere Achraf Hakimi. Pur avendo caratteristiche diverse, e dopo un inizio difficile, con il tempo è riuscito a mostrare tutto il proprio valore, attirando su di lui l'attenzione dei top club d'Europa.

Su tutti ci ha provato il Chelsea la scorsa estate, ma nonostante le difficoltà economiche il club meneghino è riuscito a blindarlo non cedendo nessun big. I Blues, però, restano interessati al classe 1996, che ha già messo a segno una rete in campionato e in Champions League in questa stagione e potrebbe mettersi in mostra anche attraverso la vetrina del Mondiale in Qatar.

La società nerazzurra, comunque, non è disposta a concedere sconti rispetto alla scorsa estate e per il suo cartellino continua a chiedere 50 milioni di euro. L'idea delle due società potrebbe essere quella di intavolare uno scambio alla pari con Romelu Lukaku, anziché prolungare lo scambio di un altro anno. In questo modo l'Inter realizzerebbe una notevole plusvalenza e si terrebbe in casa l'uomo simbolo del diciannovesimo scudetto.

Juventus su Ibanez

La Juventus è alla ricerca di un rinforzo in difesa visto che Leonardo Bonucci non sembra essere più al top, mentre Rugani e Gatti non convincono del tutto. Per questo motivo la società bianconera sembrerebbe pronta a fare un tentativo per Roger Ibanez, che tanto bene sta facendo alla Roma. Affare non semplice, visto che i giallorossi non vorrebbero privarsene, ma la Juve è pronta a mettere sul piatto il cartellino di Weston McKennie e un conguaglio da 10 milioni di euro per provare ad accaparrarsi le sue prestazioni.