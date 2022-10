La Juventus è alle prese con una crisi di risultati che si è ulteriormente accentuata dopo la sconfitta in Champions League contro il Maccabi Haifa. Nel frattempo, la società bianconera sta continuando a lavorare sul mercato sia per gennaio che per giugno.

In merito alle uscite, ci sarebbero alcuni calciatori in scadenza di contratto che potrebbero andar via da svincolati la prossima estate. Al momento sarebbero quattro i giocatori che potrebbero liberarsi a parametro zero. Diverso il discorso per Pinsoglio, il quale dovrebbe prolungare e restare alla Continassa come terzo portiere in rosa.

All'opposto, è ancora in bilico il futuro dei vari Alex Sandro, Cuadrado, Di Maria e Rabiot. Quest'ultimo ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la conferenza stampa di presentazione del match Maccabi Haifa-Juventus.

Rabiot non ha voluto parlare di mercato, preferendo sottolineare che in questo momento la squadra è con Allegri, e che tutto il gruppo punta a migliorare le prestazioni e i risultati della Juventus.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, però, sembra che il francese nell'estate del 2023 possa tornare a parametro zero al Paris Saint-Germain, squadra dalla quale si era svincolato nel 2019 proprio per andare alla Juventus.

Rabiot potrebbe andare da svincolato al Paris Saint-Germain

Secondo la stampa spagnola, Adrien Rabiot potrebbe tornare a vestire la maglia del Paris Saint-Germain a giugno. Il centrocampista è in scadenza di contratto con la Juventus e, in caso di mancato accordo per il rinnovo, potrebbe dunque far ritorno nella formazione parigina nella quale ha già militato dal 2013 al 2019.

Nell'estate del 2019 la Juventus lo ha prelevato a parametro zero, facendogli sottoscrivere un contratto di quattro stagioni a circa 7 milioni di euro all'anno. Il francese, dopo un inizio complicato a Torino, è diventato un punto di riferimento della squadra e, non a caso, durante la conferenza della vigilia di Maccabi Haifa-Juventus, si è definito uno dei leader della compagine bianconera.

La società starebbe valutando la possibilità di prolungargli il contratto ma con un ingaggio più basso. Infatti la Juventus potrebbe ricorrere per un altro anno al Decreto crescita, ottenendo così una tassazione agevolata sull'ingaggio lordo. Su Rabiot ci sarebbe il Paris Saint-Germain che nella stagione 2023-2024 potrebbe riprenderlo da svincolato.

Alex Sandro e Cuadrado verso l'addio da svincolati

La Juventus potrebbe lasciar partire anche Alex Sandro, Cuadrado e Di Maria. Il brasiliano e il colombiano dovrebbero lasciare il club torinese non solo per motivi anagrafici ma anche economici. Infatti, tenendo conto degli ingaggi pesanti, le prestazioni di quest'ultimo periodo non sono state all'altezza della situazione.

Ricordiamo che Alex Sandro guadagna circa 6 milioni di euro a stagione, mentre Cuadrado circa 5 milioni di euro all'anno.