Il Paris Saint Germain resta una delle mine vaganti per la prossima sessione invernale di mercato. Il club parigino vuole puntellare la rosa a disposizione del tecnico Galtier, così da poter conquistare la Champions League ed essere finalmente sul tetto d'Europa. La società francese starebbe così osservando diversi profili che militano nel campionato italiano per rinforzare difesa, centrocampo ed attacco.

Inter: possibile offerta del Psg per Skriniar

Per quanto concerne la difesa, l'obiettivo numero uno resta Milan Skriniar dell'Inter che già nella scorsa sessione estiva di mercato era stato accostato al club parigino.

Complice una situazione contrattuale non idilliaca, il Psg potrebbe far leva su tale aspetto per accaparrarsi le prestazioni del centrale slovacco mettendo sul piatto una cifra attorno ai 35 milioni di euro, inferiore rispetto ai 60-70 milioni richiesti dall'Inter in estate. Il club nerazzurro vorrebbe continuare il percorso con Skriniar ma si starebbe già guardando attorno in caso di addio dell'ex Sampdoria con i nomi di Mina dell'Everton, Chalobah del Chelsea ed Akè del Manchester City che restano delle valide alternative.

Juve: Psg e Barca su Miretti

Il club parigino guarda con grande attenzione anche in casa Juventus ed in particolare ai giovani presenti nell'organico bianconero. Stando alle ultime notizie di mercato, la società francese potrebbe far recapitare un'offerta alla Vecchia Signora per Fabio Miretti, forse la nota più lieta di questo inizio di stagione non esaltante della compagine bianconera.

Il Psg potrebbe decidere di mettere sul piatto una cifra importante per iniziare una trattativa con la Juventus per il talentuoso centrocampista, seguito anche dal Barcellona in caso di cessione di Frankie De Jong.

Oltre Miretti, il Psg tiene d'occhio anche la situazione legata a Dusan Vlahovic, richiesto da molti club europei come Tottenham e Manchester United.

Difficile che la Juventus si privi del suo gioiello già nel mercato invernale.

Milan: possibile interesse del Psg per Leao

Infine, completiamo con l'attacco ed il nome più caldo sarebbe quello di Rafael Leao. Come Skriniar, il gioiello portoghese non ha ancora rinnovato il proprio contratto con il Milan e ciò potrebbe favorire la sua partenza nella prossima sessione estiva di mercato.

Il Paris Saint Germain potrebbe però fare un tentativo già a gennaio nel caso di una possibile cessione di Mbappè e mettere sul piatto una cifra attorno ai 100 milioni di euro per convincere il club rossonero. Il Milan non ha alcuna intenzione di cedere Leao ma dopo il Mondiale, la situazione potrebbe cambiare in base alla questione rinnovo ed alle offerte che potrebbero arrivare da Parigi ma anche da Londra, con il Chelsea ancora molto interessato al portoghese.