La Juventus inizia a muoversi sul fronte mercato estivo. In particolare, la dirigenza bianconera è a caccia di un grande difensore che possa completare la retroguardia a disposizione di Massimiliano Allegri ed essere un ricambio all'altezza alla coppia formata da Bremer e Bonucci.

Juve, possibile interesse per Badiashile in estate

Tra i nomi sul taccuino del direttore sportivo Cherubini ci sarebbe sempre quello di Badiashile, centrale francese che si sta mettendo in luce con la maglia del Monaco. Grazie alle ottime prestazioni con la formazione del Principato, il difensore sarebbe finito sul taccuino di diversi top club europei tra cui la Juventus.

Già prima dell'arrivo di Bremer, i bianconeri avevano provato ad intavolare una trattativa per il classe 2001 senza però riuscirci.

In estate la situazione potrebbe però cambiare con il calciatore che vorrebbe provare un'esperienza in un top club. La Vecchia Signora resta alla finestra, ma deve fare i conti con la richiesta da circa 40 milioni di euro da parte del Monaco. Oltre a trovare un accordo economico con il club francese, la Juve deve battere la concorrenza del Manchester United di Ten Haag che complice i problemi di Varane e le prestazioni non sempre all'altezza di Maguire, starebbe cercando un difensore centrale di grande spessore.

Oltre Badiashile, i bianconeri starebbero seguendo con grande interesse anche altri profili come Gabriel dell'Arsenal e Nikola Milenkovic della Fiorentina.

Juve, le idee per l'attacco: da Joao Felix a Beto

Oltre ad un possibile colpo in difesa, la Juventus sta valutando l'acquisto di un nuovo attaccante che completerebbe il reparto offensivo a disposizione di Allegri.

Tra i nomi seguiti ci sarebbe anche quello di Joao Felix, gioiello portoghese che però non riesce ad esprimersi al massimo all'Atletico Madrid.

Il riscatto di Griezmann potrebbe esser un elemento per determinare la permanenza dell'ex Benfica che vorrebbe giocare con continuità per essere protagonista anche in Europa. I bianconeri starebbero monitorando la situazione, ma l'operazione appare complessa vista la richiesta di 100 milioni di euro da parte dei Colchoneros.

Più facile arrivare ad altri profili che militano nel campionato italiano come Beto dell'Udinese. L'attaccante portoghese si sta confermando anche in questa stagione ed avrebbe attirato l'interesse di alcuni top club italiani come Juventus ma soprattutto Milan, a caccia dell'erede di Giroud e Ibrahimovic. Il club friulano è una società che vende al meglio i suoi gioielli e cederebbe il suo bomber principe solo di fronte ad un'offerta attorno ai 30 milioni di euro.