Puntellare la rosa a disposizione di Stefano Pioli già nel mercato invernale. E' questa l'intenzione del Milan che sta osservando diversi profili per completare la trequarti visto il grave infortunio occorso a Saleamakers che resterà fuori fino a gennaio.

Milan, idea Lucas per la trequarti. Concorrenza di Roma e Siviglia

Sono tanti i profili seguiti dalla dirigenza rossonera e tra questi ci sarebbe anche Lucas Moura, trequartista brasiliano in forza al Tottenham. Visto il poco spazio nelle rotazioni di Antonio Conte, l'esterno verdeoro vorrebbe lasciare Londra per ritornare protagonista con la maglia di un'altra squadra europea.

Il Milan sta osservando con grande interesse la situazione e vorrebbe imbastire la trattativa sulla base di un prestito mentre gli Spurs vorrebbero monetizzare un'eventuale cessione che si aggirerebbe attorno ai 30 milioni di euro.Oltre ad un accordo con il club inglese, il Diavolo deve battere la concorrenza di altre società come Roma e Siviglia che sarebbero molto interessate all'ex Psg.

Oltre Lucas, il Milan continua a tenere sotto osservazione due profili che potrebbero lasciare il Barcellona già a gennaio, ovvero Ferran Torres che viene valutato attorno ai 35 milioni di euro e Menphis che in estate dovrebbe liberarsi a parametro zero. Sull'attaccante olandese, resta vigile la Juventus come opportunità per puntellare il reparto offensivo.

Milan, idea Sulemana in caso di cessione di Leao

Oltre ai possibili acquisti da effettuare in ottica mercato, snodo cruciale per il progetto del Milan è rappresentato dalla possibile permanenza di Rafael Leao. L'esterno portoghese non ha ancora firmato il rinnovo contrattuale e chiede un ingaggio da circa sette milioni di euro per continuare la sua esperienza a Milano.

Sul gioiello del Milan ci sarebbe l'interesse di alcuni top club europei come City, Psg, Chelsea e Real Madrid.

In caso di offerta attorno ai 100-120 milioni di euro, il club rossonero potrebbe prendere in considerazione un'eventuale cessione per poi reinvestire i soldi. Per questo Maldini e Massara stanno osservando diversi profili dei più promettenti giovani del panorama internazionali.

Tra questi ci sarebbe anche Kamadeen Sulemana, talentuoso esterno ghanese che si sta ritagliando un ruolo da protagonista in Ligue 1 con la maglia del Rennes. Oltre alle richieste del club francese che si aggirano attorno ai 40 milioni di euro, il Diavolo deve battere la concorrenza del Liverpool di Jurgen Klopp che sarebbe molto interessato al classe 2002.

Infine, in auge resta anche la candidatura di Benjamin Sesko, gioiello slovacco che sta conquistando in panorama calcistico con la maglia del Salisburgo.