Il Milan inizia a muoversi per il mercato invernale. La società rossonera sta cominciando a sondare diversi profili che possano far caso per il progetto targato Stefano Pioli, così da rimanere ai vertici del calcio italiano e ritagliarsi un ruolo importante anche in Champions League.

Milan, possibile interesse per Ferran Torres

Nonostante l'arrivo di Charles De Ketelaere, i rossoneri potrebbero effettuare un altro grande colpo per dare maggiore qualità alla trequarti a disposizione di Pioli. Tra i nomi sondati da Maldini e Massara ci sarebbe anche quello di Ferran Torres, talentuoso esterno spagnolo che potrebbe lasciare il Barcellona nella prossima finestra invernale di mercato.

Secondo le ultime notizie sul web, il classe 2000 non riuscirebbe ad integrarsi al meglio con i compagni di reparto e per giocare con maggiore continuità potrebbe lasciare il club blaugrana a gennaio.

Il Diavolo starebbe sondando il profilo dell'ex Manchester City e approfittando di questa situazione non facile potrebbe chiedere il calciatore in prestito, mentre il Barcellona vorrebbe cederlo a titolo definitivo per una cifra attorno ai 35 milioni di euro. Oltre a trovare l'accordo con la società spagnola, il Diavolo deve far fronte al possibile interesse di altri club italiani come la Juventus che già in estate avrebbe sondato il terreno per l'esterno della Roja.

Oltre Ferran, il Milan tiene vivi i contatti per altri esterni offensivi: da Marco Asensio che dovrebbe liberarsi a costo zero dal Real Madrid nel 2023 fino ad arrivare a Noa Lang, esterno olandese del Brugge che viene valutato attorno ai 25 milioni di euro.

Milan, idea Enzo Fernandez per il centrocampo a giugno 2023

Oltre ai possibili colpi del mercato invernale, il Milan sta iniziando a valutare i possibili investimenti per giugno.

L'obiettivo numero uno è quello di regalare un grande centrocampista a Pioli, così da avere un'ottima alternativa ai vari Bennacer e Tonali. Tra i nomi più seguiti dalla dirigenza del Diavolo ci sarebbe quello di Enzo Fernandez, centrocampista argentino che si sta ritagliando un ruolo da protagonista nel Benfica.

Grazie alle ottime prestazioni con la maglia delle Aquile portoghese, il centrocampista classe 2001 è finito nel mirino di diversi club europei, tra cui il Milan.

I rossoneri potrebbero così far recapitare un'offerta attorno ai 30 milioni di euro per il centrocampista argentino, nel mirino anche del Real Madrid di Carlo Ancelotti.

Oltre Fernandez, il Diavolo terrebbe in considerazione anche la candidatura di Davide Frattesi del Sassuolo, valutato attorno ai 35 milioni di euro. Il centrocampista italiano è nel mirino di Inter e Roma.