Questa sera, 1 novembre, il Napoli si giocherà il primo posto del girone A di Champions League all'Anfield Road in Inghilterra.

Liverpool-Napoli: Diretta Streaming e Canale tv della partita

Il Napoli di mister Spalletti questa sera 1 novembre 2022 alle ore 21:00 con la qualificazione sicura alla fase successiva della primaria competizione europea si andrà a giocare il primato nel girone A di Champions League nella roccaforte del Liverpool. Il Napoli al momento è primo nel girone con 3 punti di vantaggio proprio dal Liverpool che stasera per arrivare primo nel girone dovrà battere il Napoli con almeno 4 gol di scarto.

Liverpool-Napoli 1 novembre ore 21:00 in TV e streaming online

Questa sera la partita di Champions League sarà un esclusiva di Sky che la trasmetterà su Sky 4K, canale 213 e su Sky Sport. Per poter vedere la partita in Streaming online si può utilizzare l'applicazione del colosso SkyGo oppure avere un abbonamento a Infinity+ o Now che trasmetteranno in streaming la partita di Champions League tra Liverpool e Napoli.

Formazioni e Pronostici Liverpool-Napoli

Il tecnico del Liverpool darà di sicuro spazio al tridente targato Salah, Nunez e Firmino. Invece dal lato del Napoli ci potrebbe essere un po' di riposo per il fuoriclasse azzurro Victor Osimhen con il Cholito Simeone che potrebbe partire titolare dal primo minuto.

Di seguito quelle che potrebbero essere le probabili formazioni.

Liverpool con un 4-3-3: Alisson tra i pali, in difesa Arnold, Matip, Van Dijk e Robertson. A centrocampo Elliot, Alcantara e Henderson. In attacco come accennato prima il tridente Salah, Nunez e Firmino.

Napoli con 4-3-3: Meret a difendere la porta, in difesa Di Lorenzo, Ostigard, Kim ed Olivera.

A centrocampo Ndombele, Lobotka, Zielinski e in attacco Politano, Simeone e Kvaratskhelia.

Le statistiche fanno intendere che sarà una gara dai tanti gol ma ovviamente il pronostico non è così scontato. Il Liverpool dovrà battere il Napoli con almeno 4 gol di scarto, ma ovviamente non sarà un'impresa facile in quanto la difesa del Napoli e davvero molto strutturata.

Lato Napoli di sicuro non si risparmieranno Simeone e company, quindi come primo pronostico possiamo dare un GOL+OVER 2,5. Un altro risultato che ha attirato la nostra attenzione e quello del X primo tempo e 2 finale che viene quotato davvero molto bene dai bookmaker.

Infine possiamo spingerci anche secondo i recenti risultati delle due squadre a dare un pronostico per il risultato esatto, ovvero un 4-3 targato Liverpool, ma con un Napoli che finisce i gironi di Champions da capolista del girone A.